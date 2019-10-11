Крупный ТЦ Кемерово возобновил работу после устранения нарушений и ремонта

Закрытый с июля торговый центр «Я» в столице Кузбасса начал работу. Он был закрыт по решению Центрального райсуда Кемерово из-за нарушений требований противопожарной безопасности. Как сообщается в группе ТЦ «Я» в соцсети «Вконтакте», открытие произошло по плану, в обозначенные сроки, торговый центр функционирует «в стандартном режиме». В здании был проведен капитальный ремонт инженерных систем, капремонт фасада и систем противопожарной защиты, рассказали в группе.

Торговый центр «Я» открылся в Центральном районе Кемерово в 2006 году. Он является вторым по величине в городе торговым объектом с площадью 24,5 тыс. кв. м. В нем расположены более 70 магазинов, в которых продают бытовую технику и электронику, мужскую, женскую и детскую одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства и др.

Это не первый крупный ТЦ, который закрывали в столице Кузбасса за последние два года. Так, в апреле 2018 года закрылся ТЦ «Аврора» площадью 16,6 тыс. кв. м, через год была приостановлена деятельность крупнейшего ТРЦ «Лапландия» площадью 68 тыс. кв. м. «Лапландия» приступила к работе в конце августа, «Аврора» же до сих пор не открылась.

Юрий Зуев