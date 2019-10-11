Экс-главу омского УФССП будут судить за коррупцию

В Омске Следственный комитет (СК) направил в суд дело экс-главы регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Владимира Витрука. Как рассказала официальный представитель омского управления СК Лариса Болдинова, ему инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК), превышение полномочий и злоупотребление ими (ст. 286 УК и ст. 285 УК).

По версии следствия, в феврале 2018 года Владимир Витрук потребовал взятку в размере 300 тыс. руб. за снятие ареста с иномарки Toyota Land Cruiser, ранее наложенного в рамках исполнительного производства. Запрошенную сумму пристав якобы получил в своем кабинете. Кроме того, указывается в деле, с 2016 по 2018 годы он из карьерных побуждений освободил от работы трех сотрудников управления, показывавших высокие спортивные результаты на соревнованиях, но ежемесячно выплачивал им зарплату. В результате УФССП причинен ущерб на сумму свыше 1,8 млн руб. В третьем эпизоде дела идет речь об игнорировании исполнительных производств в интересах ООО «Центр реабилитации „Рассвет“», возглавляемого Нателой Полежаевой — бывшей снохой экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева. По данным следствия, в 2018 году глава УФССП воспрепятствовал изъятию и наложению ареста на имущество ООО на общую сумму более 12 млн руб., что привело к неисполнению судебных решений. По решению суда Владимир Витрук, который отрицает вину, помещен под домашний арест.

Службу в органах ФССП Владимир Витрук начал в 2007 году. В октябре 2014 года он был назначен на должность заместителя руководителя омского УФССП, в июле 2016 года занял кресло главного судебного пристава Омской области. В 2017 году руководитель управления задекларировал доход в размере 1,6 млн руб. Ему принадлежит квартира площадью 44,4 кв. м и гараж (18 кв. м). Автомобиля в семье пристава нет.

Константин Воронов