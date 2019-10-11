Телекомпания «Рифей-Пермь» сменила собственника

ООО «Телекомпания „Рифей-Пермь“» сменило основного владельца. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 10 октября 90,8% долей компании принадлежат Леониду Тихомирову. Еще 9,2% числятся на балансе самого ООО. Из состава участников ООО вышла Мария Чиркунова, мать экс-губернатора края Олега Чиркунова.

Леонид Тихомиров является гендиректором и бенефициаром телекоммуникационной компании «Парма-телеком».

Ранее сообщалось, что актив может приобрести Пермская финансово-производственная группа. В самой ПФПГ это не комментируют.

Стоимость сделки могла составить 100–120 млн руб.

Выручка ООО в 2018 году — 85 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб.