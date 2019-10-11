«Молот-Проикамье» завершил выездную серию победой

«Молот-Прикамье» завершил выездное турне матчем в Тамбове. Пермский клуб вновь одержал победу со счетом 3-1.Голы на счету Андрея Лугового, Павла Жирнова и Артура Чувиляева. Выезд получился удачным - «молотобойцы», заработав 5 очков, поднялись результат неплох по оценке тренерского штаба.

«Мы готовились серьезно к этой поездке. Хочу поблагодарить своих ребят за проделанную работу и болельщиков, которые нас здесь поддерживали. Двигаемся дальше».- отметил главный тренер «Молота-Прикамья» Павел Десятков.

Начиная с 16 октября «Молот-Прикамье» проведет четыре матча на своем льду. Три с командами из Казахстана, еще одним соперником станет новокузнецкий «Металлург».