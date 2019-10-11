Клиенты «Колизея» пытаются взыскать средства в суде

В картотеке судебных участков №1 и №4 мировых судей Ленинского района появились несколько исков бывших клиентов закрывшегося минувшим летом фитнес-центра «Колизей». Все истцы — физические лица. Один иск — к ООО «Эльбрус» (оператор ФЦ «Колизей»), два — к некоммерческому партнерству «Колизей». Иски поступили в конце сентября, их рассмотрение назначено на октябрь. Размер финансовых претензий не указан.

Напомним, в конце июня ГК «РИАЛ», владелец ТЦ «Колизей-Atrium», уведомило ООО «Эльбрус» о расторжении договора аренды из-за долгов в 9 млн руб. Фитнес-клуб Coliseum существовал уже 13 лет, в свое время он стал первым заведением премиум-сегмента. Число клиентов — около 4 тыс. плюс до 15 тыс. контактов в базе. В итоге был заключен договор аренды с новым оператором — Drive Fitness (Екатеринбург). После переговоров прежнего оператора и нового последний отказался от обязательств обслуживать клиентов ФЦ «Колизей». Клиенты писали обращение в полицию, но в возбуждении дел было отказано.

Отметим, что один из поступивших исков — о взыскании денежных средств за купленные абонементы в фитнес-центр — с ООО «Деловой центр „Колизей“», владельца ТРК. В качестве соответчика привлечена управляющая компания «РИАЛ». В «РИАЛе» считают, что свой иск клиент фитнес-клуба подал к ненадлежащему ответчику.