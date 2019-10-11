УФАС признало незаконным отказ мэрии в выдаче «Альфа-Инвест» разрешения на строительство

Пермское УФАС установило, что департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми незаконно отказал девелоперу «СЗ Альфа-Инвест» в выдаче разрешения на строительство 15-этажного дома по ул. Уинской, 2б. «Мы обязали ДГА отозвать незаконный отказ и рассмотреть заявление заново. Наше предписание должно было быть исполнено до 3 октября, но не исполнено. Поэтому Пермское УФАС инициировало возбуждение административного дела»,— пояснил Ura.Ru руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин. По его словам, в отношении виновного лица составят протокол по ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа). Данный пункт предусматривает штраф для должностного лица от 8 до 12 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок до трех лет.

Господин Плаксин отметил, что антимонопольное ведомство будет добиваться дисквалификации в случае повторного нарушения антимонопольного законодательства этим же должностным лицом.

Как сообщили „Ъ-Прикамье“ в администрации Перми, решение об отказе принимал первый заместитель начальника ДГА Дмитрий Лапшин. В департаменте с предписанием комиссии УФАС не согласны и намерены обжаловать его в суде. Соответствующий иск принят к производству в краевом арбитраже 7 октября. Судебное заседание назначено на 3 декабря.

Напомним, ООО «СЗ Альфа-Инвест» является собственником земельного участка по ул. Уинской, 2б площадью 2,76 тыс. кв. м. Компания планирует реконструировать находящееся на участке недостроенное двухэтажное здание, возведя на его месте 15-этажный дом. Однако департамент градостроительства и архитектуры (ДГА) отказался выдавать СЗ «Альфа-Инвест» разрешение на строительство из-за превышения предельной высоты зданий на этом участке. В конце августа «Альфа-Инвест» обратилось с иском в краевой арбитраж, намереваясь оспорить отказ властей. Также застройщик направил жалобу в УФАС.