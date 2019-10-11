Доктор пролетел мимо ВАКа

Депутаты губкинского горсовета подозревают, что его главе, бывшему мэру Губкина (Белгородская область) Анатолию Кретову, незаконно присвоена ученая степень доктора экономических наук. Справоросс Николай Новиков сделал соответствующий запрос в Минобрнауки и выяснил, что в базе данных министерства нет информации о присуждении господину Кретову ученой степени. Господин Новиков обратился в прокуратуру Губкинского городского округа с требованием проверить законность действий председателя совета: они, по мнению депутата, могут лечь в основу уголовного дела.

Депутат горсовета Губкина от «Справедливой России» Николай Новиков сделал запрос в Министерство науки и высшего образования РФ для получения информации о присуждении ученой степени доктора наук главе губкинского совета депутатов, экс-главе Губкинского городского округа (руководил муниципалитетом с января 1996 по сентябрь 2019 года) Анатолию Кретову. В департаменте аттестации научных и научно-педагогических работников депутату ответили, что сведений о присуждении ученой степени кандидата или доктора наук и присвоении ученого звания доцента или профессора Анатолию Кретову в их регистрационно-учетной базе данных не имеется. Господин Новиков обратился в прокуратуру Губкинского городского округа с требованием проверить законность действий председателя совета. По мнению Николая Новикова, в случае подтверждения фактов фальсификации документов на получение ученой степени у правоохранительных органов есть основания привлечь виновных к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав, соединенных с обманом). В прокуратуре вчера подтвердили, что заявление поступило в ведомство, но о дальнейшем его движении пока информации нет.

После обнародования ответа Минобрнауки господином Новиковым в соцсетях и некоторых белгородских СМИ появились копии аттестата профессора по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» и доктора экономических наук. Оба документа были выданы Анатолию Кретову решением Высшего аттестационно-квалификационного комитета (ВАКК) в 2005 и 2002 году соответственно. Николай Новиков пояснил “Ъ-Черноземье”, что ВАКК является автономной некоммерческой организацией и никакого отношения к Высшей аттестационной комиссии (ВАК) не имеет. АНО «ВАКК» — частная компания, которая «могла торговать удостоверениями кандидатов и докторов наук», уверены депутаты. «На слух ВАК и ВАКК — одно и то же, а людям тщеславным ничего более и не надо», — пишут в соцсетях представители партии.

Анатолий Кретов оказался недоступен для комментариев. Начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Губкинского городского округа Андрей Никулов сообщил “Ъ-Черноземье”, что информация о достоверности ученой степени господина Кретова «уточняется». «Могу подтвердить, что диссертацию Анатолий Алексеевич защищал в учебном заведении в Москве, пока не могу его назвать, — пояснил господин Никулов. — Собирался совет, в него входили в том числе и представители предприятий нашего района, оппонентом на защите был руководитель ОАО “КМА Руда” Владимир Томаев, есть сама работа, есть удостоверения».

«Любопытно, как местный избирком проверял информацию об образовании кандидата Анатолия Кретова на выборах мэра в 2014-м и на дополнительных выборах в совет депутатов в 2019 году, ведь указание неправильной информации — основание для отказа в регистрации кандидата», — отметили депутаты от «Справедливой России» губкинского горсовета в беседе с “Ъ-Черноземье”.

Мария Литвинова