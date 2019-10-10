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«Автомобилист» проиграл СКА со счетом 2:1

Сегодня, 10 октября, в Санкт-Петербурге прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Автомобилиста» и СКА. В начале второго периода счет открыл Йори Лехтеря, а в третьем периоде Питер Холланд забил ответную шайбу.

В овертайме победную шайбу в ворота «Автомобилиста» забил Артем Зуб. Счет мачта 2:1.

СКА прервал серию поражений из трех матчей. А вот «Автомобилист» в прошлый раз разгромил челябинский «Трактор» со счетом 3:0, но до этого уступил со счетом 1:4 московскому «Динамо». С последним у «Автомобилиста» 12 октября состоится матч-реванш, 14 октября уральская команда сыграет с «Ак Барсом».

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