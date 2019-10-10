На Ямале создадут изгородное оленеводство

В двух районах Ямало-Ненецкого автономного округа — Надымском и Тазовском — ставят эксперимент по созданию изгородного оленеводства, сообщает пресс-служба губернатора. На развитие каждого проекта были выданы гранты из регионального бюджета — по 15 млн руб.

По словам заместителя окружного департамента агропромышленного комплекса (АПК) Вячеслава Жедулева, кормовые ресурсы оленьих пастбищ ограничены, а данный проект может помочь «изучить возможности адаптации северных оленей к искусственной подкормке». При хороших результатах изгородное оленеводство может быть распространено на всем Ямале.

На юге Надымского района изгородь строит фермерское хозяйство Владимира Слепушкина — бригада из восьми человек, в числе которых два представителя оленеводческой общины из Хабаровского края. Они, отмечает пресс-служба губернатора, заинтересованы в будущем реализовать такой же проект в своем регионе. Участок включает в себя тундровую и таежную зоны. Места, по словам господина Слепушкина, ягельные. Построить 40 км изгороди планируется до середины ноября. В марте 2020 года оленей перегонят из хозяйств Ямальского района. Обычно оставшиеся после убойной кампании олени зимуют на «Хэнской» стороне Надымского района, а потом возвращаются обратно. В этот раз 300 оленей направят на юг.

Второй проект реализуется общиной «Сядэй-Яхинская» на юге Тазовского района. Сейчас на участке имеются стройматериалы, монтируются помещения, есть поставщик сетки и подрядчик.