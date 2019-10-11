«Уралкалий» пообещал вернуться на биржу

Один из крупнейших мировых производителей калия «Уралкалий», недавно завершивший делистинг, может снова вернуться на биржу, чтобы снизить долговую нагрузку своих акционеров — Дмитрия Мазепина и Дмитрия Лобяка. В ближайшее время компания может погасить 56,2% квазиказначейских акций, после чего акционеры продадут часть своих пакетов. Впрочем, активный уход компании из публичного пространства и отсутствие дивидендов могут существенно ограничить интерес инвесторов к бумагам, считают эксперты.

Акционеры «Уралкалия» в краткосрочной перспективе планируют провести реорганизацию, погасить квазиказначейские акции и выйти на публичный рынок капитала, сказал член совета директоров компании Пол Остлинг, слова которого передает «Интерфакс». При этом финансовый директор производителя Антон Вищаненко уточнил, что владельцы «Уралкалия» в будущем могут прибегнуть к сделкам с бумагами компании для погашения долга в том числе перед ней самой. Такие заявления удивили участников рынка, так как последние несколько лет компания стремилась к тому, чтобы полностью выйти из публичного поля, и завершила этот процесс в сентябре.

«Уралкалий» занимает более 20% мирового рынка калия, выпуск в 2018 году составил 11,5 млн тонн. Чистая прибыль «Уралкалия» по МСФО за первое полугодие 2019 года была на уровне 54,39 млрд руб. против 242 млн руб. убытка годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 19%, до $874 млн, рентабельность по EBITDA — 66%. Чистый долг компании на конец июня 2019 года составлял $4,7 млрд, его соотношение к EBITDA — 2,93x.

Дмитрий Мазепин, совладелец «Уралкалия», 3 декабря 2018 года Когда мы консолидируем все, разберемся с казначейскими акциями и вся структура будет понятна, то следующим шагом мы будем думать о рынках капитала для того, чтобы добиться снижения долга

Согласно списку аффилированных лиц «Уралкалия» на 30 сентября, 20,3% компании принадлежит «Уралхиму» Дмитрия Мазепина, 20,5% — компании Rinsoco Trading Co. предпринимателя Дмитрия Лобяка. Больше половины капитала компании (56,22%) приходится на квазиказначейский пакет на балансе «Уралкалий-Технологий». Его компания последовательно формировала с 2011 года, выкупая свои акции с рынка в рамках buyback. При этом в 2015 году компания прекратила обращение своих акций на Лондонской бирже, а 20 сентября торги ее акциями приостановила Московская биржа после того, как в августе Rinsoco Trading направила акционерам «Уралкалия» требование об обязательном выкупе обыкновенных акций по 120 руб. за бумагу. Таким образом, на момент окончания торгов компания по рынку стоила 349,6 млрд руб.

Почти весь квазиказначейский пакет (55,26%) с конца 2017 года заложен в Сбербанке по кредиту для структуры Дмитрия Лобяка и нескольких структур «Уралхима». Эти деньги бизнесмен привлекал в 2016 году на выкуп 20% «Уралкалия» у ОНЭКСИМа Михаила Прохорова.

Источники “Ъ” на рынке считают, что акционерам и самому «Уралкалию» сложно обслуживать долги. Так, по их данным, до конца 2019 года «Уралкалий» должен погасить около $500 млн перед Сбербанком.

«Видимо, на акционеров, которые сделали "Уралкалий" полностью непубличным, давят банки-кредиторы. Возможно, это стало причиной того, что после сделки по продаже и обратному выкупу пакета компании в 10% Дмитрием Лобяком Сбербанку компания стала раскрывать о себе больше информации, хотя последние два года этого не делала»,— считает один из источников “Ъ”.

Олег Петропавловский из БКС отмечает, что быстро провести размещение «Уралкалий» в любом случае не сможет, так как процесс погашения квазиказначейских бумаг требует времени. Например, у «Норникеля» это заняло почти год. Но главным препятствием эксперт считает нынешнее восприятие компании на рынке. Он поясняет, что акционеры последовательно демонстрировали полный отказ от публичности и стремление уйти с биржи. «Компании химического и металлургического сектора давно стали источником монетизации инвестиций их акционеров через дивиденды, но "Уралкалий" их не платит с 2015 года, когда произошла авария на его руднике Соликамск-2»,— говорит эксперт. Отсутствие как таковой дивидендной политики, а также информационная закрытость компании сильно ограничат спрос со стороны инвесторов на бумаги «Уралкалия» в случае их размещения, считает господин Петропавловский.

Ольга Мордюшенко