Все дороги ведут в МКУ

Пермская городская дума провела выездное заседание временной комиссии по контролю реализации администрацией полномочий, касающихся дорожной деятельности и благоустройства. Вместе с представителями мэрии они проинспектировали работу трех подрядчиков, предъявив несколько серьезных претензий. Затем по предложению Владимира Плотникова они решили неожиданно проинспектировать еще и МКУ «Гортранс», сотрудники которого депутатского визита явно не ждали.



К выездному заседанию в думе подготовились основательно. Депутатов вооружили двумя радиомикрофонами и переносной колонкой. Таким образом, дискуссию могли слышать не только участники мероприятия и журналисты, но и проходившие рядом пермяки. На участке реконструкции Комсомольского проспекта замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич и представитель подрядчика доложили, что работы идут по графику, на площадке занято более 50 человек и до 20 единиц техники. Все кабельные коммуникации, согласно проекту, убрали под землю. По планам, реконструкции будет подвергнут весь Компрос, а также Октябрьская и Комсомольская площади.

Затем слово взял Дмитрий Малютин: «Каким образом организован переход для людей через эту магистраль? Что предпринято, чтобы это было безопасно?»

Представитель подрядчика заявил, что переход организован, никаких сложностей нет. Ранее люди ходили по проезжей части, но теперь этот отрезок огорожен. Направление перехода показывают специальные знаки. «Проблем нет»,— пояснил он. С этим депутаты не согласились. В итоге они обратили внимание, что знаки по левой стороне Компроса ведут в тупик, и вообще логистика для пешеходов не продумана.

Александр Филиппов поинтересовался, почему на Комсомольском проспекте спилили деревья, которые были его символом: «Когда ездишь по другим странам, там дома вокруг деревьев строят. Почему у нас-то все так?!»

По словам Анатолия Дашкевича, убрали только больные деревья. «Ни одного здорового дерева на Компросе не спилили. Если у вас, Александр Егорович, есть время, то мы можем пройти на участок, где работы еще не ведутся, я вам все покажу»,— не растерялся господин Дашкевич.

В результате члены комиссии решили взять ситуацию с вырубкой деревьев под особый контроль и проверить действия подрядчиков и городских чиновников.

На второй точке маршрута, где проходит реконструкция ул. Революции между ул. Сибирской и Комсомольским проспектом, народным избранникам понравилось больше всего. Оценив широту новой проезжей части и технологию укладки бесшовных рельсов, на которую потратили 400 млн руб., депутаты предложили сразу благоустроить и прилегающую территорию. По словам Арсена Болквадзе, по сравнению с общими затратами, «это стоит копейки».

«А давайте спросим жителей города, нравится им тут или нет?»— сказал Владимир Плотников и вместе с микрофоном направился к проходившему по тротуару пожилому человеку.

Рассказав господину Плотникову, что его все устраивает, он ретировался, а выездная комиссия направилась в Мотовилиху.

Представителю Start City Group, занимающейся реконструкцией ул. Уральской между улицами Парковой и Розалии Землячки, досталось больше всего. Александр Филиппов обратил внимание, что на участке работ нет безопасного перехода, а вдоль улицы люди вынуждены ходить по будущим тротуарам, засыпанным песком. Дмитрий Малютин напомнил, что 3 октября спецтехника насмерть сбила женщину, вышедшую из трамвая. «Техника двигалась задним ходом, с нарушением правил безопасности. Человек погиб, а подрядчик стоит и кивает головой,— возмущался господин Малютин.— Сколько вам нужно времени, чтобы сделать нормальный переход?». «Два часа вам, чтобы решить вопрос и сделать нормальный переход»,— отрезал Анатолий Дашкевич.

После осмотра участка на ул. Уральской депутаты и журналисты собрались у здания МКУ «Гортранс». По регламенту, они должны были обсудить проект решения временной комиссии. «А давайте зайдем в „Гортранс“ и посмотрим, как они работают, это же городское предприятие»,— неожиданно предложил Владимир Плотников и направился к входу.

Когда группа примерно из двадцати человек вошла в здание, охранник сразу схватился за телефон и пытался до кого-то дозвониться. Через несколько минут вниз спустился представитель МКУ.

Члены комиссии направились в кабинет старшего диспетчера, контролирующего транспортную ситуацию в городе. Оказалось, что место работы старшего диспетчера — стол с обычным компьютером, монитором и телефоном. «Мы-то думали, тут во всю стену видео…»— разочаровался Дмитрий Малютин.

Дальше члены комиссии попросили диспетчера рассказать, сколько автобусов сейчас находится на линии. Оказалось, что в режиме онлайн такую информацию получить нельзя. Но утром из запланированного количества на линию не вышло примерно 20% автобусов.

«Это странно, что в разгар рабочего дня вы не можете сказать, сколько транспорта на маршруте, почему график сбился? А что предпринимается?»— наперебой интересовались депутаты.

Диспетчер отвечала на вопросы депутатов, но когда раздавались звонки, сразу прерывала общение и возвращалась к работе.

Чуть позже в кабинет зашел еще один сотрудник МКУ, который попытался объяснить принцип работы сис­темы контроля транспорта.

Тем временем, Владимир Плотников успокаивал диспетчера:

«Мы же вас ни в чем не обвиняем, мы помочь хотим…»

«А можно сейчас связаться с водителем какого-нибудь автобуса, который скажет, да, я Иван Иваныч, работаю на автобусе №33…»— поинтересовался Дмитрий Малютин.

Оказалось, что можно, но только из другого кабинета, но чтобы пообщаться с диспетчером и членами временной комиссии, водитель будет вынужден остановиться в целях безопасности.

В итоге депутаты решили отказаться от этой затеи. За проект решения, в котором информацию о состоянии дорожного ремонта в Перми приняли к сведению, а внимание главы города обратили на системные нарушения безопасности пешеходов, голосовали уже в автобусе.

«В целом мы увидели больше положительного,— отметил Владимир Плотников.— Есть определенные проблемы, например с тротуарами. Но по большей части подрядчики работают хорошо».

По словам Дмитрия Малютина, главное, что удалось сделать в этом строительном сезоне, — синхронизировать дорожные работы с сетевиками и транспортными потоками. «Хромает первичный контроль работы подрядчиков, а они, в свою очередь, недостаточно контролируют ситуацию на своих объектах. А хотелось бы просто приехать, поблагодарить их и пожать руку».

Михаил Бесфамильный отметил, что за последние год-два существенно улучшилось качество строительства и применяемых материалов. «Очень важно, чтобы подрядчики были готовы работать качественно и по правилам,— считает он.— Если есть контроль и четкие правила, то подрядчик понимает, что за нарушение получит штраф или просто больше не будет работать. Вот тогда качество работ будет расти с каждым годом».

Дмитрий Астахов