Один в «Семье» Девелопер пермского ТРК может остаться без миноритариев

ГК «ЭКС» привлекает на развитие крупный банковский кредит. Ранее компания анонсировала планы по строительству ряда торговых объектов. Кредит берет АО «Пермский облунивермаг», владеющее крупнейшим пермским ТРК «Семья». Свыше 99% акций АО принадлежит структурам экс-губернатора Олега Чиркунова. Несоглас­ные со сделкой миноритарии смогут продать свои акции. Экс­перты не исключают, что консолидация акций может являться подготовкой к продаже торгового объекта.



АО «Пермский облунивермаг» 9 октября сообщило о намерении определить рыночную стоимость одной обыкновенной акции в составе 100%-ного пакета акций эмитента действующего предприятия. Цель мероприятия — выкупить акции у акционеров, проголосовавших против дачи согласия о совершении или о последующем одобрении крупной сделки, или не принявших участие в голосовании в соответствии с ФЗ «Об АО». В компании уточнили, что вопрос о выкупе акций будет вынесен на собрание акционеров АО. «Это чисто формальная история, мы в определенных случаях по закону обязаны объявить выкуп»,— пояснили „Ъ-Прикамье“ в ГК «ЭКС».

АО «Пермский облунивермаг» является владельцем имущественного комплекса торгово-развлекательного комплекса по ул. Революции, 13. Ранее на балансе АО также был пермский ЦУМ, но этот ТЦ в 2013 году был выведен в отдельное юрлицо — АО «Торговый центр на Ленина 45». ТРК «Семья» был построен 15 лет назад и до сих пор является крупнейшим торговым центром Перми, его торговая площадь свыше 82 тыс. кв. м.

Собеседник, знакомый с планами ГК «ЭКС», связал намерение выкупить акции с крупным кредитом, который привлекает группа. Заем берется под развитие общества. Банк и размер кредита не уточняются. На конец 2018 года активы АО «Пермский облунивермаг» составляли 4,3 млрд руб., объем долгосрочных заемных средств — 1,6 млрд руб., стоимость чистых активов на начало 2019 года — 2,5 млрд руб.

Напомним, этим летом компания сообщила, что может реконструировать ЦУМ, либо построить ритейл-парк в Камской долине, либо третью очередь ТРК «Семья».

«У компании есть миноритарии, которые могут быть не согласны с проектом. Таких немного, кто хотел — давно продал. Все несогласные со сделкой могут предъявить акции к выкупу. Для этого заказывается оценка»,— отметил собеседник.

Количество акционеров «Пермский облунивермаг» не раскрывает. Последние данные о составе участников общества, раскрытые АО в 2016 году, свидетельствовали, что 99,41% акций контролировали структуры бывшего губернатора Олега Чиркунова. Оставшиеся доли были размыты среди бывших представителей трудового коллектива, работавших в ЦУМе еще с советских времен.

Согласно отчетности АО за 2018 год, выручка составила 965 млн руб. (921 млн в 2017-м), чистая прибыль — 324 млн руб. (276 млн в 2017-м).

В составе ГК «ЭКС» есть еще два крупных торговых центра (АО «Универсам „Семья“» и указанный выше АО «Торговый центр на Ленина 45»), где есть миноритарии. Эти компании не сообщали о намерении выкупить доли у миноритарных акционеров.

Марина Медведева, финансовый директор ГК «РИАЛ» (управляет ТЦ «Колизей» в Перми), предполагает, что выкуп акций у миноритариев может быть подготовкой к продаже ТРК. Эксперт считает, что продавать объект недвижимости вне юридического лица экономически невыгодно, поскольку продавец будет вынужден заплатить 20% НДС, а также налог на прибыль. Средства от продажи окажутся на юрлице, и его акционеры смогут получить дивиденды, которые также облагаются налогом, отмечает госпожа Медведева. Кроме того, напоминает она, ТРК «Семья» находится в залоге у банка и по сложившейся практике, чтобы снять обременение, перед продажей необходимо полностью погасить кредит.

«Поэтому продажа бизнеса — единственный вариант совершить сделку. Банк обычно не против, ведь объект залога остается нетронутым, сам бизнес работает. При этом обычное условие перед продажей бизнеса — полный пакет акций»,— полагает эксперт.

Собеседник, знакомый с планами ГК «ЭКС», согласен, что отсутствие миноритариев в обществе в дальнейшем может облегчить продажу ТРК, но сейчас такая сделка не готовится.

Вячеслав Суханов