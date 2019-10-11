Один в «Семье»

ГК «ЭКС» привлекает на развитие крупный банковский кредит. Ранее компания анонсировала планы по строительству ряда торговых объектов. Кредит берет АО «Пермский облунивермаг», владеющее крупнейшим пермским ТРК «Семья». Свыше 99% акций АО принадлежит структурам экс-губернатора Олега Чиркунова. Несогласные со сделкой миноритарии смогут продать свои акции. Эксперты не исключают, что консолидация акций может являться подготовкой к продаже торгового объекта.
АО «Пермский облунивермаг» 9 октября сообщило о намерении определить рыночную стоимость одной обыкновенной акции в составе 100%-ного пакета акций эмитента действующего предприятия. Цель мероприятия — выкупить акции у акционеров, проголосовавших против дачи согласия о совершении или о последующем одобрении крупной сделки, или не принявших участие в голосовании в соответствии с ФЗ «Об АО». В компании уточнили, что вопрос о выкупе акций будет вынесен на собрание акционеров АО. «Это чисто формальная история, мы в определенных случаях по закону обязаны объявить выкуп»,— пояснили „Ъ-Прикамье“ в ГК «ЭКС».
АО «Пермский облунивермаг» является владельцем имущественного комплекса торгово-развлекательного комплекса по ул. Революции, 13. Ранее на балансе АО также был пермский ЦУМ, но этот ТЦ в 2013 году был выведен в отдельное юрлицо — АО «Торговый центр на Ленина 45». ТРК «Семья» был построен 15 лет назад и до сих пор является крупнейшим торговым центром Перми, его торговая площадь свыше 82 тыс. кв. м.
Собеседник, знакомый с планами ГК «ЭКС», связал намерение выкупить акции с крупным кредитом, который привлекает группа. Заем берется под развитие общества. Банк и размер кредита не уточняются. На конец 2018 года активы АО «Пермский облунивермаг» составляли 4,3 млрд руб., объем долгосрочных заемных средств — 1,6 млрд руб., стоимость чистых активов на начало 2019 года — 2,5 млрд руб.
Напомним, этим летом компания сообщила, что может реконструировать ЦУМ, либо построить ритейл-парк в Камской долине, либо третью очередь ТРК «Семья».
«У компании есть миноритарии, которые могут быть не согласны с проектом. Таких немного, кто хотел — давно продал. Все несогласные со сделкой могут предъявить акции к выкупу. Для этого заказывается оценка»,— отметил собеседник.
Количество акционеров «Пермский облунивермаг» не раскрывает. Последние данные о составе участников общества, раскрытые АО в 2016 году, свидетельствовали, что 99,41% акций контролировали структуры бывшего губернатора Олега Чиркунова. Оставшиеся доли были размыты среди бывших представителей трудового коллектива, работавших в ЦУМе еще с советских времен.
Согласно отчетности АО за 2018 год, выручка составила 965 млн руб. (921 млн в 2017-м), чистая прибыль — 324 млн руб. (276 млн в 2017-м).
Марина Медведева, финансовый директор ГК «РИАЛ» (управляет ТЦ «Колизей» в Перми), предполагает, что выкуп акций у миноритариев может быть подготовкой к продаже ТРК. Эксперт считает, что продавать объект недвижимости вне юридического лица экономически невыгодно, поскольку продавец будет вынужден заплатить 20% НДС, а также налог на прибыль. Средства от продажи окажутся на юрлице, и его акционеры смогут получить дивиденды, которые также облагаются налогом, отмечает госпожа Медведева. Кроме того, напоминает она, ТРК «Семья» находится в залоге у банка и по сложившейся практике, чтобы снять обременение, перед продажей необходимо полностью погасить кредит.
«Поэтому продажа бизнеса — единственный вариант совершить сделку. Банк обычно не против, ведь объект залога остается нетронутым, сам бизнес работает. При этом обычное условие перед продажей бизнеса — полный пакет акций»,— полагает эксперт.
Собеседник, знакомый с планами ГК «ЭКС», согласен, что отсутствие миноритариев в обществе в дальнейшем может облегчить продажу ТРК, но сейчас такая сделка не готовится.