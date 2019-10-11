НТО достали под землей

Власти Перми решили полностью ликвидировать торговлю в подземных переходах. Вслед за расторжением договора аренды с арендатором перехода у Центрального рынка ООО «Фирма „Велта“» расторгнуты соглашения и по второму объекту — у «Гознака». Фирма «Велта» принадлежит Сергею Панфилову, активно строившему в нулевые свой бизнес на муниципальном имуществе. Бывшее руководство Перми полагает, что экономическая ситуация улучшилась и городу больше не требуются доходы от подземной торговли.



Арбитражный суд Пермского края в конце августа принял решение расторгнуть договор аренды между МКУ «Пермблагоустройство» и ООО «Фирма „Велта“» и обязал арендатора освободить объект муниципального недвижимого имущества общей площадью 186,6 кв. м (подземный переход возле «Гознака» на ш. Космонавтов) и возвратить его МКУ.

Согласно материалам дела, «Велта» арендовала переход с 2005 года, договор аренды продлевался, в последний раз он был перезаключен в октябре 2017 года на пять лет. При этом арендатор сдавал переход в субаренду индивидуальному предпринимателю Сергею Васильеву. Переход используется под торговлю — здесь расположены нестационарные торговые объекты.

В начале 2019 года «Перм­благоустройство» подало в суд на расторжение договора, поскольку обнаружило, что обязательства по договору нарушены: имущество сдано в субаренду без согласия арендодателя. Арендатор нарушения не признал. Он указал, что МКУ ранее согласовало субаренду, но неожиданно в апреле 2018 года отозвало письмо с согласованием. Однако суд встал на сторону муниципального учреждения. Арендатор подал апелляционную жалобу, она еще не рассмотрена.

Таким образом, мэрия вернула из аренды второй подземный переход. Первый (также на ш. Космонавтов, в Ленинском районе у Центрального колхозного рынка) с 2005 года арендовала та же «Велта».

Арендная плата за переход площадью 120 кв. м составляла 45,5 тыс. руб. в месяц.

Объект сдавался в субаренду тому же ИП Васильеву, всего в переходе находилось 15 нестационарных торговых объектов (НТО).

МКУ требовало вернуть имущество по следующим основаниям: отсутствие регистрации договора, ремонтных работ, согласия на сдачу имущества в субаренду, вывески, согласования с Роспотребнадзором, страхования.

Судебная тяжба началась в феврале 2018 года, дошла до Верховного суда, и 24 мая 2019 года приставы получили исполнительный лист. И лишь на днях собственник демонтировал объекты. За затягивание сроков приставы оштрафовали арендатора на 30 тыс. руб. с исполнительским сбором 50 тыс. руб.

Собеседник в мэрии пояснил „Ъ-Прикамье“, что от НТО в подземных переходах решили избавиться по принципиальным соображениям: «Переходы должны служить переходами, а не для торговли».

Отметим, что по инициативе новых краевых властей в городе изменились правила благоустройства, запретившие на частной земле установку НТО. Это привело к массовому демонтажу ларьков в Перми. Согласно картотеке суда, попытки через суд расторгнуть договор с ООО «Фирма „Велта“» были в 2015 и 2016 годах, еще при губернаторе Викторе Басаргине.

ООО «Фирма „Велта“» занимается управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом. Чистая прибыль за 2018 год — 66 тыс. руб. Бенефициаром компании указан пермский бизнесмен Сергей Панфилов, владелец группы компаний «Чистый город» и торговых центров в Закамске. Господин Панфилов свой бизнес активно строил при мэре Перми Аркадии Каменеве, в частности, помимо переходов он получил в аренду баню в самом центре Перми, по ул. Ленина, 76, которая в итоге стала торговым центром «Бизнес-галереи».

Экс-мэр Перми Аркадий Каменев считает, что в то время сдача в аренду подземных переходов была оправданным делом: в бюджете денег катастрофически не хватало, а городу нужно было платить зарплату учителям и врачам.

«Бюджет города составлял 3,5 млрд руб., и 500 млн руб. было долгов»,— отметил бывший градоначальник.





Сейчас же, по его словам, экономическая ситуация изменилась в лучшую сторону, и город больше не нуждается в доходах от сдачи подземных переходов.

К ликвидации подземной торговли экс-мэр относится нейтрально.

Руководитель общественной организации «За сохранение нестационарных торговых объектов» Екатерина Безгодова не понимает, чем руководствуются городские власти при демонтаже объектов в подземных переходах. «Не понимаю, чем мешают НТО. Если киоски там стояли, значит, они были востребованы людьми. Кроме того, НТО давали возможность работать и зарабатывать деньги. Если причина в благоустройстве, то можно было просто установить требования к внешнему виду торговых объектов. Зачем их убирать и что появится взамен, непонятно»,— считает общественник.

Дмитрий Астахов