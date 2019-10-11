Мандат потерялся в суде

Октябрьский районный суд принял решение досрочно лишить депутатских полномочий депутата саратовской городской думы Сергея Сурменева. В предоставленных членом фракции «Единая Россия» сведениях о доходах и имуществе за 2018 год были выявлены нарушения. По данным „Ъ“, депутат скрыл информацию о ряде объектов недвижимости и сделках с ним. Депутаты гордумы допускают, что единоросс допустил ошибки «без злого умысла». Эксперты считают, что решение могло быть согласовано с Сергеем Сурменевым.

Депутат саратовской городской думы единоросс Сергей Сурменев может досрочно лишить депутатских полномочий. Решение прекратить его полномочия 9 октября принял Октябрьский районный суд Саратова. С соответствующим иском в суд обратился губернатор Валерий Радаев, прокуратура региона и областное управление по противодействию коррупции выступали в качестве заинтересованных лиц. Если судебное решение не будет обжаловано, господин Сурменев станет первым депутатом гордумы, лишившимся полномочий из-за неверных сведений в декларации.

Как стало известно „Ъ“, единоросс не указал доход от продажи недвижимости (по информации источника „Ъ“, речь идет о сумме в 54 млн руб.), а также несколько объектов, находившихся у него в собственности. Также в декларации за 2018 год указано, что у семьи господина Сурменева отсутствуют в собственности транспортные средства, хотя, как отметил источник „Ъ“, что его супруга владеет автомобилем «Лексус».

Согласно указанным на сайте саратовской гордумы сведениям, Сергей Сурменев, владеющий ООО «Агрофирма „Агро-С“», задекларировал в 2018 году доход 25,42 млн руб. В безвозмездном бессрочном пользовании у него находятся две квартиры площадью 47,6 и 186,3 кв.м, земельный участок площадью 1840 кв.м, четыре нежилых помещения — три в личной и одно общедолевой собственности. Супруга депутата, согласно опубликованным сведениям, в прошлом году заработала 8,42 млн руб. У нее в собственности три квартиры и жилой дом площадью 33,4 кв.м. Вся недвижимость находится в России. Отметим, что годом ранее Сергей Сурменев декларировал годовой доход в размере 32,84 млн руб.

Сергей Сурменев в 2011 году избрался депутатом саратовской городской думы четвертого созыва, в сентябре 2016 года — депутатом гордумы пятого созыва.

Вчера телефон Сергея Сурменева в течение дня был недоступен. В день суда он отказался комментировать ситуацию. Большинство опрошенных „Ъ“ депутатов гордумы назвали комментарии по данному вопросу «преждевременными», так как решение районного суда может быть обжаловано и ­отменено.

Депутат Олег Комаров считает, что суд должен разобраться в причинах предоставления недостоверных сведений. «У нас зачастую бывает так, что многофункциональные центры и регистрирующие органы допускают оплошности, из-за которых мы потом страдаем. Были факты, когда МФЦ теряли какие-либо документы, или наоборот — документ готов, а они об этом не сообщают»,— подытожил господин Комаров.

Источник „Ъ“ в гордуме отметил, что вопрос о лишении Сергея Сурменева рассматривался депутатами на заседании одной из комиссий, но было принято решение не голосовать по нему. «Сергей Сурменев дал пояснения. Он назвал предоставление неполных данных ошибкой и обещал урегулировать вопрос, но, видимо ему это сделать не удалось»,— предположил собеседник „Ъ“.

Эту информацию подтвердил представитель КПРФ Андрей Карасев. Он заметил, что после подачи деклараций в прокуратуру вызывали многих депутатов. «Вызывали и меня. Попросили подтвердить достоверность поданных сведений. У меня доход в виде пенсии, я все подтвердил. А вообще вопросы по доходам и имуществу возникают ежегодно. То забыл, это не указал — но это в основном технические ошибки, без злого умысла. Но закон — есть закон, и, каким бы хорошим депутатом ты ни был, а Сергей Сурменев, на мой взгляд, толковый депутат, закон надо исполнять»,— добавил ­коммунист.

Политолог Александр Пантелеев считает лишение депутата полномочий по инициативе правительства области «показательной кампанией». «Представители областной власти как бы хотят сказать, что в борьбе за исполнение закона не пощадят никого. Я не исключаю, что господин Сурменев в курсе происходящего, и с ним даже могли согласовать этот момент»,— заметил ­политолог.

Марина Ковалева