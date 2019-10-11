Мандат потерялся в суде

Октябрьский районный суд принял решение досрочно лишить депутатских полномочий депутата саратовской городской думы Сергея Сурменева. В предоставленных членом фракции «Единая Россия» сведениях о доходах и имуществе за 2018 год были выявлены нарушения. По данным „Ъ“, депутат скрыл информацию о ряде объектов недвижимости и сделках с ним. Депутаты гордумы допускают, что единоросс допустил ошибки «без злого умысла». Эксперты считают, что решение могло быть согласовано с Сергеем Сурменевым.
Депутат саратовской городской думы единоросс Сергей Сурменев может досрочно лишить депутатских полномочий. Решение прекратить его полномочия 9 октября принял Октябрьский районный суд Саратова. С соответствующим иском в суд обратился губернатор Валерий Радаев, прокуратура региона и областное управление по противодействию коррупции выступали в качестве заинтересованных лиц. Если судебное решение не будет обжаловано, господин Сурменев станет первым депутатом гордумы, лишившимся полномочий из-за неверных сведений в декларации.
Как стало известно „Ъ“, единоросс не указал доход от продажи недвижимости (по информации источника „Ъ“, речь идет о сумме в 54 млн руб.), а также несколько объектов, находившихся у него в собственности. Также в декларации за 2018 год указано, что у семьи господина Сурменева отсутствуют в собственности транспортные средства, хотя, как отметил источник „Ъ“, что его супруга владеет автомобилем «Лексус».
Согласно указанным на сайте саратовской гордумы сведениям, Сергей Сурменев, владеющий ООО «Агрофирма „Агро-С“», задекларировал в 2018 году доход 25,42 млн руб. В безвозмездном бессрочном пользовании у него находятся две квартиры площадью 47,6 и 186,3 кв.м, земельный участок площадью 1840 кв.м, четыре нежилых помещения — три в личной и одно общедолевой собственности. Супруга депутата, согласно опубликованным сведениям, в прошлом году заработала 8,42 млн руб. У нее в собственности три квартиры и жилой дом площадью 33,4 кв.м. Вся недвижимость находится в России. Отметим, что годом ранее Сергей Сурменев декларировал годовой доход в размере 32,84 млн руб.
Сергей Сурменев в 2011 году избрался депутатом саратовской городской думы четвертого созыва, в сентябре 2016 года — депутатом гордумы пятого созыва.
Вчера телефон Сергея Сурменева в течение дня был недоступен. В день суда он отказался комментировать ситуацию. Большинство опрошенных „Ъ“ депутатов гордумы назвали комментарии по данному вопросу «преждевременными», так как решение районного суда может быть обжаловано и отменено.
Депутат Олег Комаров считает, что суд должен разобраться в причинах предоставления недостоверных сведений. «У нас зачастую бывает так, что многофункциональные центры и регистрирующие органы допускают оплошности, из-за которых мы потом страдаем. Были факты, когда МФЦ теряли какие-либо документы, или наоборот — документ готов, а они об этом не сообщают»,— подытожил господин Комаров.
Источник „Ъ“ в гордуме отметил, что вопрос о лишении Сергея Сурменева рассматривался депутатами на заседании одной из комиссий, но было принято решение не голосовать по нему. «Сергей Сурменев дал пояснения. Он назвал предоставление неполных данных ошибкой и обещал урегулировать вопрос, но, видимо ему это сделать не удалось»,— предположил собеседник „Ъ“.
Эту информацию подтвердил представитель КПРФ Андрей Карасев. Он заметил, что после подачи деклараций в прокуратуру вызывали многих депутатов. «Вызывали и меня. Попросили подтвердить достоверность поданных сведений. У меня доход в виде пенсии, я все подтвердил. А вообще вопросы по доходам и имуществу возникают ежегодно. То забыл, это не указал — но это в основном технические ошибки, без злого умысла. Но закон — есть закон, и, каким бы хорошим депутатом ты ни был, а Сергей Сурменев, на мой взгляд, толковый депутат, закон надо исполнять»,— добавил коммунист.
Политолог Александр Пантелеев считает лишение депутата полномочий по инициативе правительства области «показательной кампанией». «Представители областной власти как бы хотят сказать, что в борьбе за исполнение закона не пощадят никого. Я не исключаю, что господин Сурменев в курсе происходящего, и с ним даже могли согласовать этот момент»,— заметил политолог.