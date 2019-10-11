Коллегии дали заказ

Уголовное дело в отношении так называемой группы киллеров рассмотрит суд присяжных. Вчера на закрытом заседании Саратовского областного суда был выбран состав коллегии. Рассмотрение дела в отношении троих фигурантов по существу начнется в следующий понедельник. Дело в отношении покончившего с собой Романа Силенко выделено в отдельное производство. Ходатайство о рассмотрении дела судом присяжным подал его сын Михаил Силенко. Защита господина Силенко отказывается комментировать дело. Адвокаты считают, что в данном случае рассмотрение дела судом присяжных может усложнить работу защиты.

Вчера в Саратовском областном суде состоялся отбор коллегии присяжных, которая будет рассматривать уголовное дело в отношении трех жителей Саратова, которые обвиняются в серии заказных убийств. Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе облсуда, о том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных, ходатайствовал один из обвиняемых Михаил Силенко. Заседание, на котором изучались кандидатуры присяжных, проходило в закрытом режиме. Материалы в отношении предполагаемой преступной группы поступили в суд 6 сентября этого года, но рассмотрение дела по существу начнется только в понедельник 14 октября.

Кроме того, как пояснили „Ъ“ в суде, уголовное дело в отношении возможного создателя и организатора преступной группы Романа Силенко выделены в отдельное производство, оно будет рассмотрено в ином составе суда. Напомним, соучредитель охранных агентств ООО ЧОО «Гранит-Защита», ООО «Гранит-С» и ООО ЧОО «Гранд-Защита» Роман Силенко покончил с собой в ­СИЗО № 1 Саратова в апреле прошлого ­года.

Как писал „Ъ“, Роман Силенко и Алексей Клусов обвиняются в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункты «а» «ж», «з» ч. 2 ст. 105), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30; пункты «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), создании банды (ч. 1 ст. 209 УК РФ), сын Романа Силенко Михаил — в двух эпизодах пособничества в убийстве двух и более лиц (ч. 5 ст. 33; пункты «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), Юлия Быстрова — в пособничестве в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 33; п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и пособничестве к покушению на убийство двух и более лиц (ч. 5 ст. 33; ч. 3 ст. 30; пункты «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, участники группы могут быть причастны к трем заказным убийствам — предпринимателей Джейхуна Джафарова, Максима Стадника и членов одного из байкерских клубов Саратова Дмитрия и Елены Тарасовых. Все преступления до марта 2018 года оставались нераскрытыми. Вину признает только Алексей Клусов.

Как ранее сообщал „Ъ“, незадолго до суицида Роман Силенко сознался минимум в трех заказных убийствах, однако потом отказался от своих слов, заявив, что дал показания под давлением. Он был обнаружен мертвым в ночь на 6 апреля. При нем была найдена предсмертная записка, в которой он брал всю вину за совершенные преступления на себя.

Предполагаемых членов группы задержали в конце марта 2018 года. Их арестовали по подозрению в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном приобретении и хранении оружия. По информации следственных органов, 21 марта силовики назначили встречу с информаторами, на которой последние должны были передать им сведения, необходимые для раскрытия некоего уголовного дела. Информаторы на встречу не явились, вместо них на месте, где она должна была состояться, находился ноутбук. Когда сотрудники полиции и Росгвардии подошли к компьютеру, раздался взрыв. Пострадали два представителя правоохранительных органов.

Адвокат ходатайствовавшего о рассмотрении в составе коллегии присяжных Михаила Силенко Александр Лагода отказался комментировать уголовное дело.

Саратовские адвокаты считают, что рассмотрение подобного дела коллегией присяжных имеет много рисков. Адвокат Елена Левина говорит, что не стала бы выходить с таким делом на суд присяжных. «Очень многое зависит от того, кто войдет в состав присяжных. Кроме того, сложность заключается в том, что будет рассматриваться не только фактическая сторона дела, а как коллегия оценивает события. Присяжные уже сейчас могут сформировать мнение о фигурантах процесса и сломать это представление очень сложно»,— считает госпожа Левина. Адвокат Станислав Зайцев сомневается, что присяжные поставят под вопрос факты, озвученные следствием. «По-моему, там со стороны следствия все прозрачно и по итоговому решению вряд ли будут отличия от решения, которое вынес бы судья. К тому же, участники дела будут ограничены в обжаловании вердикта и могут заявить, что они не согласны с решением суда»,— отмечает господин ­Зайцев.

Сергей Петунин