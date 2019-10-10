Родители ответят за курящих детей

Родителей курящих несовершеннолетних детей предлагается штрафовать на 1,5–2 тыс. руб. Соответствующее предложение подготовили в Роспотребнадзоре, его поддержали в МВД. Планируется, что положение об ответственности родителей и других законных представителей должно быть внесено в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который в настоящее время готовится по распоряжению премьер-министра РФ.

«Профильным ведомством подготовлено предложение об установлении административной ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними»,— сообщила в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, планируется штрафовать родителей на 1,5–2 тыс. руб. «по аналогии с административным наказанием, предусмотренным за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения». Отметим, что под профильным ведомством имеется в виду Роспотребнадзор.

Так, в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которое состоялось 23 сентября 2019 года и которое провел министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, планируется «до 23 октября 2019 года инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст РФ о внесении в проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях нормы, устанавливающей ответственность родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними». Госпожа Волк сообщила, что предложение профильного ведомства к настоящему времени «МВД поддержано».

В МВД также пояснили, что запрет на потребление табака детьми и подростками установлен ст. 20 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принятого в 2013 году.

«Вместе с тем ответственность за нарушение данного запрета законодательством не установлена, что снижает эффективность профилактики курения табака в подростковой среде»,— заявила госпожа Волк.

Напомним, концепция нового КоАП опубликована в начале июня 2019 года. Поручение о ее подготовке было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по итогам заседания правительства, которое прошло 21 марта 2019 года. Необходимость пересмотра КоАП объяснялась большим числом внесенных за 17 лет правок — около 4,8 тыс. Из-за этого, как отмечалось в поручении правительства, КоАП стал «практически неприменим».

В Минздраве в ответ на запрос “Ъ” об отношении ведомства к подобной мере сообщили, что «сокращение потребления табака и никотиносодержащей продукции детьми и подростками является приоритетным направлением государственной антитабачной политики России». Там напомнили, что «в результате системной реализации мер, предусмотренных ФЗ “Об охране здоровья граждан от табачного дыма”, согласно глобальному обследованию потребления табака среди молодежи, проведенному в 2015 году, выявлено резкое снижение распространенности потребления табака среди подростков 13–15 лет» — почти в два раза по сравнению с 2004 годом, почти в три раза снизилось курение сигарет.

«Несмотря на это, потребление табака и иной никотиносодержащей продукции все еще остается на высоком уровне, что определяет необходимость принятия решительных мер в данном направлении,— заявили в ведомстве.— Введение ответственности для родителей и иных законных представителей требует всесторонней экспертной и аналитической оценки, в том числе на основе опыта других стран, подтверждающей эффективность введения такой меры».

Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина назвала предлагаемое решение «непроверенной мерой»: «Трудно сказать, будет ли эта мера исполняться. Я считаю, что необходимо концентрироваться на проверенных мерах, таких как повышение акцизов на табачную продукцию».

Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев заявил, что «конкретная инициатива не очень понятна»: «Мне сложно представить, кто будет определять ответственность родителей за курение их 17-летнего ребенка, как будет работать эта инициатива. Но я поддерживаю общий тренд на ограничение потребления табака».

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила “Ъ” об отрицательном отношении к инициативе, отметив, что «в административном кодексе уже есть статья о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей»:

«Если по факту за то, что ребенок курит, штрафовать родителя, то здесь нет причинно-следственной связи между совершенным ребенком деянием и правонарушением родителей». «Есть родители, которые втягивают ребенка в потребление табака, но, как правило, нормальный родитель для своего ребенка этого не желает, не рекомендует и не хочет,— сказала она.— Но дети в этом возрасте стремятся всячески все попробовать. А то, что предлагается, сделает родителей более уязвимыми».

Валерия Мишина