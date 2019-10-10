Обвиняемого в мошенничестве на 100 млн рублей отправили под домашний арест в Петербурге

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Юрия Зайвия. Мужчину обвиняют по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). При этом следствие просило заключить обвиняемого под стражу, однако суд в этом отказал, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По версии следствия, Зайвий и иные лица в марте прошлого года решили похитить денежные средства закрытого паевого инвестиционного фонда «Залоговый» (управляется ООО «Гарант ФинКом»). Воспользовавшись подложными паспортами собственников нежилых помещений на Невском проспекте и поддельными свидетельствами о праве собственности, соучастники предоставили документы в компанию для заключения договора займа денежных средств в размере 100 млн рублей под залог имущества, принадлежавшего тем лицам, на имя которых изготавливались подложные паспорта. Денежными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Суд назначил Зайвию меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 ноября 2019 года.