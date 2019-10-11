Рыбаки законсервируют улов

В Новороссийске запускают цех по производству рыбных консервов и пресервов. Завод станет первым крупным предприятием по переработке рыбы в крае, он открылся на базе кооператива «База Флота». В кооператив вошло 16 участников, которые занимаются рыбным промысловым направлением. Инвестиции в проект составляют порядка 50 млн руб., расчетная минимальная мощность предприятия — три тысячи тонн продукции в год. Эксперты считают, что продукция будет пользоваться спросом, участники рынка отмечают, что в регионе остро стоит вопрос стоимости сырья.



В станице Натухаевской под Новороссийском запустят цех по производству рыбных консервов. Это будет крупнейшее в крае предприятие рыбоперерабатывающей отрасли. Производство откроют на базе кооператива «База Флота». Инвестиции в проект составят порядка 50 млн руб., из них более 20 миллионов — грант, предоставленный министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на условиях софинансирования. Полученные средства предприятие планирует вложить в перерабатывающее оборудование.

В кооператив вошло 16 участников, которые занимаются рыбным промысловым направлением. Цех уже работает, но пока он поставляет только замороженную рыбу. В 2020 году кооператив намерен производить порядка трех тыс. тонн консервированной продукции в год — это на начальном этапе. «Сначала будет закуплено самое на сегодняшний день современное оборудование. Это линия упаковки и консервирования. В следующем году понадобится вложить еще порядка 15 млн руб. и начать с трех тысяч тонн консервов. Затем планируется расширять производство и увеличивать количество продукции»,— рассказала начальник Управления сельского хозяйства администрации Новороссийска Наталья Клименко, отметив, что это будет крупнейшее в крае рыбоперерабатывающее предприятие.

Окупить инвестиции кооператоры планируют в течение четырех лет.

На сегодняшний день 40% промысловой рыбы вылавливается предпринимателями Новороссийска. Вылов товарной рыбы в 2018 году составил более 10,5 тыс. тонн.

В кооперативе планируют фасовать продукцию как в банки обычного размера, так и в тару на 15 и 20 литров. Кроме того, упаковка будет отличаться от обычной: вместо привычных жестяных «шайб» консервы будут продаваться в банках с прозрачными крышками — чтобы сразу показать покупателю «товар лицом». Основным сырьем для консервации станет хамса, тюлька и черноморская килька.

В управлении также пояснили, что бренд, под которым будет выпускаться рыбная консервация, пока разрабатывается. «Сначала продукция будут реализовываться в мелкорозничных магазинах и сетях — "Пятерочке", "Магните", "Ленте". Затем пойдет на экспорт — уже есть спрос у ближнего зарубежья»,— сказала госпожа Клименко.

В Минсельхозе региона сообщили, что в этом году впервые выделено 15 млн руб. на приобретение рыбоперерабатывающего оборудования. Средства выделены из краевого бюджета, компенсировать планируется до 50% затрат. Считается, что реализация этих мероприятий будет способствовать развитию рыбного производства и восстановлению отрасли на Кубани.

По словам гендиректора консалтинговой компании «Советникъ» Максима Орешина, продукция кооператива будет пользоваться спросом. «Единственный более или менее крупный рыбоперерабатывающий завод в Темрюке свое отжил. Там устаревшее оборудование, технологии, он не покрывает спрос, а спрос между тем растет, он всегда был высок на рыбные консервы. Плановые три тысячи тонн продукции в год выглядят более чем скромно, но в масштабах региона это будет крупнейшее предприятие данного профиля. Кроме того, можно рассчитывать на заявления инвесторов о дальнейшем расширении»,— сказал господин Орешин.

Участники рынка переработки отмечают, что в регионе остро стоит вопрос приобретения сырья для переработки: дешевле закупать рыбу в Ростове или даже на Дальнем Востоке. «Толстолобика предлагают по 80 руб. за килограмм. Его себестоимость — 10—15 руб., то есть адекватная цена — 40 руб. Из-за высокой цены на сырье цеха загружены на 20%»,— говорит участник рынка Александр Пантелеев. По его словам, даже занимаясь собственным промыслом, кооператив столкнется с проблемой приобретения рыбы, так как в Черном море маленькие квоты на вылов, а количество рыбы уменьшается с каждым годом.

Елена Рыжкова