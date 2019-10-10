В Татарстане самозанятые перечисли в бюджет 31 млн рублей

В Татарстане самозанятые граждане за январь-сентябрь 2019 года перечислили в бюджет 31 млн руб. нового налога на профессиональный доход. Об этом на пресс-конференции в Госсовете сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин. Он уточнил, что всего в регионе с начала года статус самозанятых получили 33 тыс. человек.

По словам господина Гайзатуллина, проектом бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрены поступления от самозанятых в размере 60 млн руб. ежегодно. «Поступления не такие весомые»,— сказал министр.

Напомним, с 1 января 2019 года в четырех субъектах РФ (Москва, Татарстан, Московская и Калужская области) появился новый налоговый режим — налог на профессиональный доход. Граждане с доходом менее 2,4 млн руб. могут платить в год 4% от дохода при расчетах только с физическими лицами, 6% — при расчетах с физическими и юридическими лицами.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”