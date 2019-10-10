РЖД и Саратовская область договорились о сотрудничестве при строительстве мини-элеваторов

На II Саратовском экономическом форуме состоялось подписание трех соглашений о сотрудничестве при реализации проектов строительства погрузочно-разгрузочных точек — мини-элеваторов на территории Саратовской области.

Подписи под документами поставили начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, руководители сельскохозяйственных предприятий Саратовской области.

Соглашения определяют основные направления и формы сотрудничества по проектам строительства мини-элеваторов на территориях земельных участков, принадлежащих ОАО «РЖД». Документы направлены на увеличение экономического потенциала Саратовской области, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, формирование экспортоориентированной инфраструктуры рынка оборота зерновых культур Саратовской области, а также создание новых рабочих мест.

«Проекты строительства погрузочно-разгрузочных точек успешно реализуются в Саратовской области с 2018 года. Уже действуют мини-элеваторы на станциях Пугачёвск и Новоперелюбская, где они были сформированы на базе неиспользуемого имущества ОАО „РЖД“. Ещё один объект на станции Ершов будет введён в эксплуатацию до конца текущего года», — подчеркнул Сергей Альмеев.

В рамках подписанных соглашений три новых мини-элеватора планируется возвести на станциях Аткарск, Петровск и Возрождение. Их наличие увеличит мощности по отгрузке зерновых грузов на 100 тыс. тонн в год.

Сергей Петунин