«Чертовицкая Дубрава» может стать флагманом развития малоэтажной застройки в регионе Поддержка федерального и регионального уровня обеспечит развитие малоэтажного жилищного строительства в регионе и в России в целом

Фото: пресс-служба ДСК

9 октября представители Найс Корпорэйшн побывали в Воронеже. Эта японская компания является партнером воронежского Домостроительного комбината в совместном российско-японском проекте строительства эко-деревни «Чертовицкая Дубрава», который реализуется при поддержке Правительства Воронежской области. Зарубежные гости обсудили с руководством ДСК детали дальнейшей реализации проекта, затем встретились с представителями региональных департаментов строительной, а также аграрной политики.

Напомним, проект коттеджного поселка «Чертовицкая Дубрава» – второй этап русско-японского сотрудничества по формированию комфортной городской среды. Первым этапом было возведение на улице 20-летия Октября пилотного японского «умного и здорового» дома. Дом имеет деревянный каркас и оснащен высокотехнологичным оборудованием, поддерживающим оптимальную температуру, надлежащее качество воздуха и другие характеристики, обеспечивающие увеличение продолжительности жизни, ее активной фазы.

Создание коттеджного поселка из 141 «умного и здорового» дома – следующий этап развития российско-японского сотрудничества. Это уникальный комплекс, в ближайшем пригороде Воронежа(селе Чертовицы), расположенный в окружении земель лесного фонда с доступностью важнейших транспортных артерий и развитой инфраструктурой.

Огромное внимание в ДСК уделяют окружающей среде будущего поселка. Поэтому проект благоустройства эко-деревни выполнят коллеги из Японии. Современные японские технологии обустройства общественных пространств имеют мировое признание. В планах также облагородить и прилегающую зона лесного массива без нарушения существующей экосистемы.

На данном этапе, по словам генерального директора АО «ДСК» Андрея Соболева, Домостроительный комбинат и Найс Корпорэйшн определились со спецификацией 3-х типовых домов: «Домокомплекты для них будут доставлены из Японии уже к маю 2020 года. При строительстве также будут использованы материалы отечественного производства. Дома будут смонтированы на объекте в кратчайшие сроки. Таким образом, мы предоставим будущим покупателям возможность наглядного выбора».

По словам Рёсукэ Мидзуно, управляющего директора «Найс Корпорейшн», компания заинтересована в том, чтобы дома «Чертовицкой Дубравы» максимально соответствовали изначальной концепции, разработанной японскими дизайнерами и проектировщиками: «Именно по домам, которые будут возведены в «Чертовицкой Дубраве» будет сформировано представление российского потребителя о японском производстве. Мы, со своей стороны, приложим все усилия, чтобы первые дома получились образцовыми». Задача же Домостроительного комбината адаптировать зарубежный вариант к российским реалиям. Скорректировать его под предпочтения россиян, климатические условия региона и, что немаловажно, привести стоимость домовладения в «Чертовицкой Дубраве» к соответствию среднерыночной, что весьма проблематично, когда речь идет о поставке комплектующих из-за рубежа. В результате длительных обсуждений сторонам удалось прийти к компромиссным вариантам. После прохождения процедуры госэкспертизы стороны подпишут договор и приступят к их строительству.

Фото: пресс-служба ДСК

Презентация типовых домов и проекта планировки территории коттеджного поселка «Чертовицкая Дубрава» была представлена в департаменте строительной политики Воронежской области. Заместитель руководителя департамента Артур Кулешов отметил, что в данный момент интерес государства к подобным проектам особенно высок: «Правительство ставит перед нашим регионом задачу выйти на показатель в 2,5 млн кв.м. жилья в год. Из них 1,2 млн должно быть объектов малоэтажной застройки. На сегодняшний день на федеральном уровне разработано сразу несколько механизмов стимулирования малоэтажного строительства. Это программа развития сельских территорий, а также программа субсидирования малоэтажного строительства, которая находится на стадии утверждения в министерстве строительства РФ. А в начале 2020-го года мы сформируем региональную программу. В числе ее главных мероприятий – государственная поддержка строительства соцобъектов, инженерной инфраструктуры, субсидирование части ипотеки со сниженной ставкой. Главное условие – чтобы была приемлемой цена таких объектов для конечного потребителя. И мы надеемся, что успешная реализация данного проекта послужит прекрасным примером для развития сферы малоэтажного строительства в нашем регионе», – отметил Кулешов.

Авторы проекта «Чертовицкая Дубрава» – ДСК и Найс Корпорэйшн так же видят перспективы для дальнейшего сотрудничества в рамках уже новых проектов массового малоэтажного строительства. Уже сейчас обсуждается возможность строительства 2-хэтажных таун-хаусов из аналогичных японских каркасов. А если опыт международного сотрудничества на воронежском примере будет заимствован другими регионами, возможно создание в нашей области производства подобных домокомплектов.

Алина Исакова