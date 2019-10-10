Сергей Лукин получил согласие главы Роспотребнадзора рассмотреть предложения по изменению законодательства для борьбы с «потребительским экстремизмом» в строительстве

Фото: пресс-служба

В ходе «правительственного часа», состоявшегося 9 октября в рамках 466 заседания Совета Федерации, сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин проинформировал руководителя Роспотребнадзора Анну Попову о характерной для многих регионов проблеме так называемого «потребительского экстремизма».

Покупатели квартир в новостройках всё чаще сталкиваются с настойчивым предложением специфической услуги: помощь в выявлении строительных недостатков приобретённого жилья с целью отсудить значительные финансовые средства у застройщика.

— К сожалению, в последнее время в сфере жилищного строительства распространилась практика злоупотребления правом со стороны потребителя, причем активную роль в этом процессе играют юридические компании, заинтересованные именно в судебном разрешении споров и взыскании денежной компенсации. Суммы исков зачастую многократно превышают реальную стоимость устранения строительных дефектов, - заявил Сергей Лукин.

Суды, как правило, встают на сторону потребителя. Досудебное урегулирование отношений между покупателем и застройщиком практически отсутствует, так как основная цель юридических фирм, «помогающих» в изыскивании строительных дефектов – преследуя собственную выгоду, получить максимально возможную денежную компенсацию, не соизмеримую с масштабами выявленных недочётов. За последние два года это превратилось в настоящий бизнес.

По мнению парламентария, необходимо внести изменения в действующее законодательство для обеспечения баланса интересов на рынке строительства жилья, при котором потребитель гарантированно получит оперативное и качественное устранение строительных дефектов, а застройщик будет защищен от завышенных необоснованных финансовых претензий.

Обращаясь к главе надзорного ведомства, Сергей Лукин привел примеры действенного решения аналогичных проблем в международной практике:

— Меры противодействия такого рода злоупотреблению правом содержатся в директиве Европейского Парламента и Совета Европейского Союза. В соответствии с ними покупателю предоставляется право потребовать от продавца ремонт или замену товара, и только затем, если это не будет выполнено, претендовать на возврат денег или уменьшение выкупной стоимости со штрафными санкциями. Не пора ли нам пересмотреть нормы, которые оградят добросовестных застройщиков от такого рода атак со стороны юридических компаний?

Отвечая на вопрос сенатора, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заметила, что вопросы «потребительского экстремизма» в настоящее время активно обсуждаются в прессе, однако соответствующих обращений от строительных компаний или других юридических лиц в адрес возглавляемого ею ведомства не поступало.

— Но если есть необходимость внести изменения в нормативную базу, подкрепив свое обращение достаточными аргументами, мы, безусловно, готовы это посмотреть и вместе с Вами поработать, - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

Напомним, с целью выработки соответствующих законодательных предложений, по инициативе сенатора Сергея Лукина на предыдущем заседании верхней палаты парламента Комитету СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также Комитету по законодательству было поручено организовать парламентские слушания с привлечением региональных застройщиков, Министерства строительства России и депутатов Государственной Думы.

О масштабах проблемы, которой обеспокоено строительное сообщество страны, свидетельствует статистика. В прошлом году российские арбитражные суды удовлетворили около трёх тысяч исков, связанных с взысканием неустоек по договорам участия в долевом строительстве. Истцы отсудили по этим спорам 3,6 млрд руб. Из поданных в 2019 году исков удовлетворено уже более одной тысячи, по ним застройщики должны заплатить дольщикам и их представителям почти 3 млрд руб.

Вопрос взыскания неустоек дольщиками стал основным на состоявшемся на прошлой неделе заседании президиума правления Российского союза строителей. В постановлении, принятом по его итогам, указано, что сложившаяся ситуация требует правового регулирования, направленного на восстановление прав всех участников долевого строительства. В РСС создана рабочая группа по противодействию «потребительскому терроризму» в жилищном строительстве.

По мнению застройщиков, существует ряд спорных вопросов, свидетельствующих о злоупотреблении правом со стороны дольщика. В их числе – установление неразумных сроков устранения недостатков; подача искового заявления напрямую в суд, без предварительного обращения с претензией к застройщику; приложение к иску экспертных заключений о недостатках, составленных без вызова застройщика; обращение к компании с требованием возместить расходы на устранение недостатков по истечении гарантийного срока и уступка прав требований о взыскании неустоек профессиональным юристам.

В ходе совещания у заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко, состоявшегося 4 октября, застройщики выдвинули свои предложения о сокращении числа судебных исков от дольщиков, связанных с взысканием неустоек за недостатки в квартирах. Ключевая инициатива касалась возможности установления обязательного порядка досудебного урегулирования споров, что позволит застройщику добровольно исправить недостатки и избавит от необоснованно высоких компенсационных выплат. Также было предложено подготовить типовой порядок проведения экспертизы недостатков объектов, включая ссылки на действующие нормативно-технические документы в области строительства.

В свою очередь вице-премьер, курирующий отрасль, указал на то, что нужно ввести чёткие критерии качества жилья и требований к тому, в каком виде должны сдаваться квартиры.

Комментируя возможные направления дальнейшей работы по решению проблемы злоупотребления правом со стороны потребителя в сфере строительства, член Совета Федерации Сергей Лукин отметил, что представляется целесообразным внести изменения в положения закона «О защите прав потребителя», который в настоящее время приравнивает покупку жилья к приобретению других видов товаров и услуг.

- Необходимо вывести отношения «дольщик – застройщик» из системы «покупатель – продавец», установив для них особую категорию, - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская