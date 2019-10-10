«Черкизово» констатирует рост спроса на индейку в третьем квартале

Совместное предприятие «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes «Тамбовская индейка» в третьем квартале 2019 года продало 11 тыс. т продукции — на 18% больше, чем в третьем квартале 2018-го. Об этом сообщили в группе «Черкизово».

Причиной роста, по данным компании, стало увеличение спроса на индейку и распродажа запасов, накопленных в первой половине 2019 года. Средняя цена реализации в третьем квартале выросла на 3% до 160,7 руб. за килограмм благодаря расширению предложения продукции под фирменным брендом «Пава-Пава», отметили в «Черкизово».

Олег Мухин