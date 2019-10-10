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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Две трети пассажиров самарского трамвая №5 оплачивают проезд через валидаторы

В Самаре на трамвайном маршруте №5, где внедрены валидаторы, возросло число пассажиров, оплачивающих проезд по безналичному расчету. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина.

За август-сентябрь 2019 года трамвайным маршрутом №5 воспользовались более 650 тыс. пассажиров, при этом 66% из них оплатили проезд при помощи валидатора. Аппараты распознают все бесконтактные банковские карты, а также транспортные карты, действующие на территории Самарской области. В этот список входит и социальная карта жителя региона, которой пользуются пенсионеры. Также можно приложить к устройству смартфон с подключенной платежной системой.

В дальнейшем планируется внедрение бескондукторной оплаты проезда на других магистральных трамвайных маршрутах, проходящих через весь город.

Мероприятие реализуется в рамках проекта «Умный город», призванного сформировать доступную, комфортную и безопасную городскую среду.

Андрей Сазонов


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