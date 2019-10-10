В ЯНАО закрывается движение речного транспорта

11 октября в Ямало-Ненецком автономном округе зарывается сезон речных перевозок, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона. При этом возобновляется работа вертолетного транспорта.

С 11 октября два раза в неделю (среда и пятница) можно будет воспользоваться вертолетным рейсом Салехард—Питляр—Мужи—Горки и обратно. С 12 октября по вторникам и субботам — рейсом Салехард—Салемал—Панаевск—Яр-Сале и обратно. С 13 октября по воскресеньям вертолеты из Салехарда будут направляться в села Шурышкарского района (маршруты Шурышкары—Восяховы—Мужи и обратно и Мужи—Горки—Азовы и обратно).

С 14 октября по подельникам и четвергам на воздушном транспорте можно будет добраться из Салехарда в Мужи, Овгорт и обратно. С 15 октября по вторникам — в Мужи, Лопхари и обратно, а также два раза в месяц из Салехарда в Мужи, Горки, Казым Мыс и обратно.