Между двух колец

В УДС «Молот» прошла пресс-конференция, посвященная началу сезона Единой Лиги ВТБ в Перми. Руководство клуба оценило готовность коллектива к сезону, поделилось возникшими в ходе подготовки проблемами. При этом главный вопрос, сможет ли тренер Казис Максвитис совмещать должность наставника «Пармы» с аналогичной должностью в сборной Литвы, остался без ответа. Зато в качестве помощника тренера пермской команды был представлен робот.



В целом подготовка «Пармы» к сезону признана удовлетворительной. Напомним, тренировочный сбор команды прошел в Прибалтике. Она провела несколько контрольных игр и участвовала в двух турнирах. Большинство матчей команда проиграла, но главной целью было сплотить коллектив, который обновился на две трети. Получилось, правда, это отчасти, поскольку ряд игроков получили травмы в ходе подготовки. В первую очередь речь идет о разыгрывающих Александре Платунове и Тони Карре. Именно их отсутствие и сказалось на том, что «Парма» потерпела на старте турнира два поражения, уступив в Москве «ЦСКА» и в Нижнем Новгороде «горожанам». И если первое поражение можно считать запрограммированным из-за большого разрыва команд в классе, то неудача на берегах Волги — неприятный удар по планам команды в этом сезоне — выйти в плей-офф турнира. «Парма» не может ее выполнить с тех пор, как оказалась в элите отечественного баскетбола. По имеющейся информации, в случае невыполнения этой задачи пермская команда может потерять часть финансирования на следующий сезон или перейти в турнир рангом ниже. Этот вариант рассматривается как самый малопривлекательный.

Что касается обновленного состава, то, по оценкам специалистов, пришедшие игроки выше по классу игравших в прошлом.

Более мастеровитым выглядит и новый тренер Казис Максвитис. О его квалификации говорит хотя бы тот факт, что его прочат на должность главного тренера сильной сборной Литвы. Предполагалось, что на пресс-конференции руководство клуба объявит, дает ли оно добро на совмещение двух должностей Максвитисом — тренера «Пармы» и тренера сборной Литвы. Однако этот вопрос не решен до сих пор. Главным препятствием является юридическая коллизия: действующий контракт не предусматривает и, следовательно, не регулирует возможность совместительства. Ведутся консультации, подключены юристы Российской федерации баскетбола.

Сам Казис Максвитис готов согласиться на предложение стать главным тренером национальной сборной этой страны. В нынешней литовской сборной играют многие его воспитанники, и ему интересно добиться с ними успеха на международной арене. Это поднимет его реноме в профессиональном плане.

Напомним, сборная Литвы осталась без главного тренера после отставки Дайнюса Адомайтиса после того, как на последнем чемпионате мира команда финишировала девятой.

Возможно, многое будет решать матч открытия на своей площадке с «Енисеем». Красноярский клуб также является претендентом на выход в плей-офф из тех соперников, что примерно равны по классу «Парме». В этих поединках и будет решаться, кто получит преимущество по итогам сезона. Отметим, что «Енисей» тоже усилил свой состав и в первом матче чемпионата в Красноярске впервые в истории обыграл «ЦСКА».

Также на пресс-конференции было объявлено, что клуб подписал контракт с роботом-тренером Promobot. Согласно договору, робот, созданный специалистами одноименной российской компании, станет ассистентом Казиса Максвитиса. Это первый случай в истории, когда искусственный интеллект будет участвовать в работе тренерского штаба профессиональной спортивной команды. В его обязанности будет входить сбор и анализ данных во время матчей. С помощью нейросетей робот будет обрабатывать статистические показатели игроков, а затем вычислять оптимальные сочетания баскетболистов на площадке, комбинации, замены и предоставлять данные главному тренеру. Новый ассистент будет присутствовать на всех домашних матчах «Пармы».

Андрей Вылежнев