Скульптор Константин Грюнберг предложил поставить на въезде в Екатеринбург арку

Известный уральский скульптур Константин Грюнберг поделился своими идеями, как украсить Екатеринбург к 300-летию. На встрече со спикером гордумы Игорем Володиным он предложил установить на глыбе родонита скульптуру «Хозяйка медной горы», а на въезде в Екатеринбург большую арку, которая станет местной достопримечательностью.

Но основные его планы касаются оформления Плотинки. Сейчас с правой стороны по течению реки уже стоит барельеф «Рождение города», который был установлен на 200-летие Екатеринбурга. В 1960-х участок стены был уничтожен, но к 250-летию города барельеф восстановили. А левая сторона до сих пор пустует. Константин Грюнберг предлагает установить там второй барельеф, который будет отображать ключевые моменты истории Урала.

Игорь Володин поручил направить эти предложения в адрес губернатора и мэра, чтобы рассмотреть возможность их реализации и финансирования.

В Екатеринбурге установлены следующие скульптурные композиции Константина Грюнберга: «Памятник маршалу Жукову» (1995), «Черный тюльпан» (1995), «Лыжный батальон» (1996) и две декоративных композиции.