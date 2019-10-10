ПГК обеспечила ритмичную погрузку предприятий Приволжья

Нижегородский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 9 месяцев 2019 года увеличил объем перевозок на платформах и в крытых вагонах до 595,6 тыс. тонн, что на 12% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в этих сегментах вырос на 23%, до 1,1 млн т-км.



«Возросли объемы продукции, которую отгружают наши партнеры в регионе – предприятия деревообрабатывающей промышленности, химического и строительного секторов. Кроме того, мы усилили взаимодействие с заводом «Мордовцемент» в рамках сервисного контракта с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Филиал своевременно и ритмично обеспечивает вагонами клиентов, а также взаимодействует с представителями Горьковской железной дороги по организации оперативной подачи подвижного состава под погрузку/выгрузку, его уборке после завершения грузовых операций», – отметил директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.

В сегменте крытых вагонов наибольший рост показали такие номенклатуры, как цемент – объем погрузки вырос на 14%, до 202 тыс. тонн, химикаты и сода – в 2 раза, до 37 тыс. тонн, нефть – в 4 раза, до 14 тыс. тонн. Среди грузов, перевозимых на платформах, увеличился объем лесной продукции – на 65%, до 48 тыс. тонн, строительных материалов – на 53%, до 38 тыс. тонн, метизов – в 3 раза, до 4 тыс. тонн, автомобилей – на 40%, до 2,3 тыс. тонн.

Объем перевозок внутри России вырос на 13%, до 536 тыс. тонн. Грузы следовали преимущественно в адрес грузополучателей Октябрьской, Московской, Северной, Свердловской и Западно-Сибирской магистралей.

За рубеж отправлено 59 тыс. тонн грузов, что выше результата прошлого года на 7%. Основными направлениями для экспортных грузоперевозок стали Азербайджан, Узбекистан и Киргизия.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.