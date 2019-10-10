Экопарк в Приморском районе Петербурга построит компания «ССУ – 5»

Власти Петербурга заключили госконтракт на строительство экопарка на Камышовой улице в Приморском районе города. Подрядчику, которым была выбрана компания АО «Специализированное строительное управление – 5», предстоит выполнить основной комплекс работ на площади в 75 га. Открыть новый парк планируется в 2021 году, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ФАС отменило итоги предыдущего тендера на строительство экопарка в Петербурге с начальной (максимальной) ценой контракта в 1,2 млрд рублей. Победителем аукциона тогда стала компания «Профистрой Северо-Запад».