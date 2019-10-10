В Тольятти сотрудницу отдела МЧС обвинили во взяточничестве

В Тольятти перед судом предстанет сотрудница отделения МЧС, обвиняемая в получении взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

«По версии следствия, в 2018 году обвиняемая неоднократно получала от представителей компаний взятки в размере от 15 до 200 тыс. руб., а всего на общую сумму более 300 тыс. руб. за сокрытие выявленных в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности»,– сказано в сообщении.

Уголовное дело по ст. 290 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением передано в суд Автозаводского района.

Сабрина Самедова