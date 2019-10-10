«Политически Реджеп Тайип Эрдоган выиграл»

Будете осуждать — отправим к вам 3,5 млн беженцев. Президент Турции ответил на упреки Запада относительно новой операции на севере Сирии. Ранее американские сенаторы пригрозили Анкаре санкциями, а Евросоюз осудил действия турецкой армии. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет законное право на защиту своих интересов. По данным минобороны Турции, за последние сутки атакованы более 180 целей на сирийской территории. По данным гостелевидения Сирии, в результате турецких обстрелов погибли восемь мирных жителей, 20 получили ранения. Политический обозреватель “Ъ FM” считает, что Реджеп Тайип Эрдоган может не опасаться каких-либо серьезных действий со стороны Запада.

Турецкое вторжение в Сирию перешло в информационное поле. Цивилизованный Запад осудил действия Анкары. Влиятельный сенатор от республиканской партии Линдси Грэм опубликовал в Twitter проект постановления о введении санкций против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и других высоких чиновников страны. Меры предусматривают, в частности, заморозку активов на территории США. Кроме того, предлагается официально провозгласить сделку с Россией по С-400 «существенным» нарушением американского закона о противодействии противникам США. А это значит автоматическое введение санкций. Ранее Дональд Трамп назвал действия турецкого коллеги плохой идеей. И обещал, если что, сокрушить экономику Турции. Правда, от Трампа досталось и курдам: он ответил им на упреки о том, что США их бросили. Глава Белого дома написал: зато вы нам не помогали во время Второй мировой войны. И вообще, мы в вас столько денег вбухали, так что разбирайтесь сами с турками.

Зарубежные СМИ: Какие последствия может иметь военная операция Турции в Сирии? Читать далее

Собственно, Реджеп Тайип Эрдоган посвятил день ответам на все эти упреки. Если кратко, суть всего этого заключатся в том, что мы имеем право себя защищать. А что касается нарушения целостности иностранного государства — вы сами не церемонитесь с чьим-либо суверенитетом. Те же американцы прекрасно себе находились в Сирии, и ничего. А террористов мы сами не хуже вас умеем уничтожать. Но лучше всего турецкий лидер ответил Евросоюзу: если дальше будете критиковать, отпустим к вам в Европу сирийских беженцев, которых в Турции 3,5 млн человек. Россия демонстрирует некую центристскую позицию — нужно сесть за стол переговоров. А Эрдоган — как бы участник коалиции, да, решает свои вопросы, но в целом он за единство Сирии и, опять же, с терроризмом борется. Что касается курдов, давайте созовем конференцию, обсудим их дальнейший статус.

С высокой долей вероятности Эрдогану можно не опасаться за последствия. Турция не просто нужна — необходима и ЕС, и Америке. Это светское транзитное государство между Европой и Азией.

Одно географическое положение чего стоит. Взять хотя бы мигрантов, кто будет их сдерживать? Турция. И не только мигрантов, и террористов тоже, и база там стоит американская.

И вот, что здесь интересно — параллели. Вот Россию наказывают за, мягко говоря, вмешательство в дела другого государства, а Турцию, скорее всего, не накажут. Поговорят да успокоятся. И Саудовская Аравия бомбит Йемен, или вот — журналиста Джамаля Хашогги убили. Цивилизованный мир выразил обеспокоенность, возмущение и дальше сотрудничает себе с Эр-Риядом. Потому что это главный поставщик нефти. А Турция — транзитное государство. И с Россией, в принципе, тоже продолжает сотрудничать. А курды — ничего не поделаешь — кто-то же должен пострадать. Не бывает боев без потерь. Кто сильный — тот и прав. Политически Реджеп Тайип Эрдоган выиграл. Есть некоторые угрозы в военном плане, что за курдов заступятся. Или они попытаются втянуть в войну Башара Асада, а затем и Россию, и Иран, однако вероятность такого сценария невысока. Разве что Трамп, желая ответить противникам в Конгрессе, что-нибудь такое предпримет. Да и на это не велика надежда.