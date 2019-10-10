11 октября, пятница
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

6
Сергей Лазарев

Во «Временах года» открылся бутик Emporio Armani

Во «Временах года» появился бутик итальянской марки Emporio Armani. В магазине площадью 145 м представлен полный ассортимент мужской и женской коллекции одежды и аксессуаров, включая часы, очки и ароматы. Новая концепция пространства спроектирована самим Джорджо Армани совместно с командой архитекторов. Акцент сделан на материалах и цветовых сочетаниях: светлый деревянный пол гармонично контрастирует с черным потолком в геометрических узорах и белыми стенами.

На вечеринке в честь открытия нового бутика собрались Сергей Лазарев, Полина Аскери, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Анжелика Тиманина, Сабина Ахмедова, Юля Хлынина и другие.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Интерьеры#44

от 09.10.2019

Стиль Beauty#42

от 01.10.2019

Стиль Женщины#41

от 30.09.2019

Стиль Мужчины#40

от 26.09.2019

Стиль Wedding#38

от 23.09.2019

Профиль пользователя