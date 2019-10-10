Владимир Зеленский обозначил «красные линии»

«Нормандский формат» нужно использовать для решения вопроса по Крыму, а для прекращения войны необходима двусторонняя встреча с президентов России Владимиром Путиным. Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил украинский президент Владимир Зеленский. Большинство вопросов связано с ситуацией на востоке страны, а также организацией саммита глав России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате».

Владимир Зеленский, в частности, отметил, что его личная встреча с Владимиром Путиным нужна, но не планируется. Так что пока речь идет только о контактах в рамках «нормандской четверки». Причем в этом формате можно обсуждать не только урегулирование ситуации в Донбассе и закон о его особом статусе, согласно «формуле Штайнмайера», но и Крым, заявил Владимир Зеленский.

О встрече с Владимиром Путиным: «Нам нужно встретиться, понять, кто что хочет, и определить три-пять реальных шагов, с помощью которых мы можем закончить войну. Если вы хотите того же, то давайте встречаться. Но встречаться с Россией мы можем только в двух форматах: “нормандский формат” и моя прямая встреча с президентом Путиным. О последней никто сейчас не говорит, потому что все против нее, но она должна быть, если мы хотим завершения войны. Поэтому сейчас мы говорим только о “нормандском формате”. Дату его проведения согласует Германия, потом Франция, и они предложат варианты России. У меня уже есть варианты даты проведения этой встречи». О «нормандском формате»: «В “нормандском формате” будут подняты темы красных линий, мы услышим друг друга, какие следующие шаги, какой будет закон об особом статусе. Красные линии мы готовы обсуждать с обществом, журналистами, и только после этого с Верховной радой, и только после этого голосовать. По поводу амнистии: вы же знаете, что по этому вопросу закон принят, в тумбочке где-то лежит. Не знаю, почему его не приняли и не передали бывшему президенту на подпись. Никто не отвечает на этот вопрос, поэтому он должен обсуждаться в “нормандском формате” — что это будет за закон, что это за амнистия, кого она коснется. Для меня “нормандский формат” — это еще и возможность возвращения к вопросу Крыма, хотя бы возвращения к его обсуждению, потому что сейчас не существует места, где обсуждается этот вопрос, кроме наших западных партнеров — пока что только там».

В российском МИД в ответ на слова Владимира Зеленского уже заявили, что ни на каких площадках обсуждать вопрос Крыма не будут. Что касается саммита «нормандской четверки», до сих пор неизвестно, когда он состоится. Одно из главных условий его проведения — разведение вооруженных сил в Донбассе. Но оно уже дважды срывалось. Очередная попытка должна была состояться 10 октября, но тоже провалилась. Теперь стороны попытаются развести войска в пятницу. Пока добровольческие батальоны, которые базируются на линии разграничения, продолжают препятствовать разведению сил, проведение «нормандского саммита» остается маловероятным, считает руководитель киевского Центра политического и экономического анализа, украинский политолог Александр Кава:

«На данном этапе пока украинская сторона не выполнит так называемое “домашнее задание”, встреча в “нормандском формате” смысла иметь не будет.

Потому что уже было много прецедентов, когда встречи происходили, стороны договаривались об определенных шагах, а потом они не были выполнены, и, соответственно, воз оставался на той же позиции, что и раньше. Под “домашним заданием” я имею в виду политическую часть, которую должна украинская сторона выполнить, а также такие простые, на первый взгляд, вопросы, как то: прекращение огня и разведение сторон».

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что не разрешит публиковать стенограммы своих телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Ранее петиция с таким требованием появилась на сайте украинского президента. Но как сказал Зеленский, если это произойдет, то на этом «наши встречи с ним закончатся, не будет никакой возможности решить вопрос с обменом». Хотя на прошлой неделе сам Владимир Путин заявлял, что он не против публикации его разговоров с лидерами других стран. Политолог Олеся Яхно считает, что всерьез относиться к заявлениям украинского президента об обязательной двусторонней встречи с Путиным для урегулирования ситуации в Донбассе не стоит. «Понятно, что все хотят мира. Но вопрос был, собственно, какого мира и каким образом, и он касался больше конкретики. А Владимир Зеленский отвечал абстрактно.

В данном случае он хотел показать, что он готов идти на разные переговорные форматы, если это может принести мир.

Условно говоря, есть какое-то количество людей более пророссийских взглядов, а какое-то — прозападных. И Зеленский пытался в одном ответе охватить, наверное, максимальную аудиторию своих сторонников, сказав, что и встреча с Путиным — это тоже было бы неплохо».

Владимир Зеленский так же ответил на вопросы журналистов о взаимоотношениях с США, обмене пленными и борьбе с коррупцией на Украине. Пресс-марафон украинского президента начался утром 10 октября.

Глеб Силко, Кирилл Абакумов