Woolrich и японский бренд мужской одежды N. HOOLYWOOD выпустили совместную коллекцию

Повседневный гардероб, подходящий к различным погодным условиям — уже не мечта, а реальность. Креативный директор N. HOOLYWOOD Дайсукэ Обана взял за основу модели из архивных коллекций Woolrich и объединил их с аутентичным стилем своей марки, которая известна умелым сочетанием ретро-мотивов и современных трендов в мужской одежде.

В коллаборации все построено на соединении клетки и камуфляжа. Дуэт принтов представлен в зеленой и серой цветовой гамме. Ключевой моделью стала многофункциональная куртка-бомбер: комбинация шерсти и водоотталкивающего нейлона не даст промокнуть под дождем и в то же время согреет при низких температурах. В коллекцию также вошли спортивные штаны и легкий жилет с пуховой подкладкой. А разноцветная рубашка из шерсти повторяет фасон знаменитой рубашки Chief Petty Officer, которую носили служащие американского флота.

Коллекция Woolrich x N. HOOLYWOOD доступна с начала октября в официальных магазинах в Европе и США, а также на сайте бренда.