Жителя Ростовской области приговорили к 2,5 годам за избиение полицейского

Пролетарский районный суд Ростовской области приговорил местного жителя Дениса Юдаева к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что Юдаев ночью с 7 на 8 января 2018 года находился с компанией в кафе «Хмель и Солод» и увидел отдыхающего там же с супругой после дежурства сотрудника полиции. Накануне этот полицейский составил протоколы об административном правонарушении на друзей обвиняемого. Чтобы отомстить, Юдаев спровоцировал конфликт по незначительному поводу и избил сотрудника полиции руками и ногами.

Дарья Голякова