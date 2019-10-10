В Самарской области откроют мусоросортировочную станцию

В пятницу, 11 октября, в Новокуйбышевске состоится открытие мусоросортировочной станции, построенной в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

«Станция позволит отбирать полезные фракции, которые затем можно будет использовать повторно – стекло, картон, пластик.По плану национального проекта «Экология» к 2024 году в Самарской области будут сортировать 100% отходов, а перерабатывать — 11%»,— говорится в сообщении.

В конце января на пресс-конференции, посвященной вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами председатель правления ООО «Экостройресурс» (региональный оператор) Михаил Захаров сообщил, что в регионе планируется начать раздельный сбор мусора с 2020 года.

Алена Смирнова