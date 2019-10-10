Переговоры по Приднестровью в формате «5+2» продолжатся в ноябре

Участники переговорного формата «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) в Братиславе прервали переговоры, не согласовав итоговый протокол, говорится в сообщении на сайте МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Участники встречи продолжат работу в ноябре на баварской конференции.

По словам главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева, стороны решили «приостановить часы». «Это редкое явление, но тем не менее заседание не окончено… Это консолидированное решение, поскольку мы не смогли прийти к консенсусу. Хотя приднестровская сторона согласилась подписать протокол, предложенный ОБСЕ, из-за позиции Кишинева нам пришлось поставить переговоры на паузу»,— приводятся в сообщении внешнеполитического ведомства слова господина Игнатьева.

Он рассказал, что на встрече обсуждалась, в частности, проблема закрытия счетов предприятий Приднестровья в молдавских банках. Приднестровская сторона, по словам главы МИДа, распространила справочную информацию о количестве пострадавших экономических агентов, тогда как Кишинев «был не готов к предложенным нами формулировкам, пытаясь представить ситуацию так, как будто проблемы нет».

Глава МИД Приднестровья добавил, что в ближайшее время диалог сторон продолжится на различных уровнях переговорного процесса, в том числе на полях конференции в Баварии и нового раунда переговоров в формате «5+2».

О том, как смотрят на урегулирование приднестровского конфликта в Молдавии, читайте в интервью главы МИД Молдавии “Ъ”.