Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие квартиры составляют самую высокую долю предложений.

На рынке недвижимости комфорт-класса сегодня представлено в реализации более 20 тыс. квартир в 92 проектах. Это, по сути, 355 отдельных домов. Сегмент занимает второе место по объему предложений в городе — их 48%. Аналитики компании Est-a-Tet подсчитали, что за три прошедших месяца зафиксирован рост показателя сегмента на 9%, а за год он прибавил сразу 34%, и сейчас предложение превышает 1,1 млн кв. м.

Почти треть предложения комфорт-класса — это квартиры стоимостью от 6 до 8 млн руб. — это 26,4% сегмента. Еще 40% реализуются в бюджете от 8 до 12 млн руб. При этом существенная доля — это варианты с площадью до 40 кв. м. И немного подрос, по сравнению с предыдущим кварталом, объем предложения квартир площадью от 40 до 50 кв. м. Но все же самую значимую долю предложений занимают двухкомнатные квартиры. Их чуть больше 40%, впрочем, как и кварталом ранее. На втором месте — однушки — у них 31%. На третьем месте находятся трехкомнатные квартиры с долей в сегменте около 20%.

Лидирующие позиции по объему в реализации занимает Юго-Восточный округ. Здесь представлены масштабные проекты, которые в основном возводятся в рамках программы редевелопмента промышленных зон. На втором месте — север города, доля предложения в котором составила 15%. Замыкает тройку лидеров юг с показателем в 12%.

Брокеры отмечают, что стало меньше проектов на начальном этапе строительства, то есть на уровне котлована продаются уже не 34% объектов, а 28%. Зато стало больше лотов в домах, находящихся на стадии монолитных работ нижних этажей.