В Краснодаре появился новый бизнес-отель

В краевой столице появился бизнес-отель Vision, он будет работать под брендом «Русский дом». Отель на 57 номеров находится в 5 км от аэропорта Пашковский, на одной из магистралей, связывающих аэропорт и деловой центр Краснодара.

Компания «Русский дом» взяла Vision в управление на правах аренды и приступила к приведению работы всех сервисов и служб бизнес-отеля в соответствие с принятыми стандартами. В настоящий момент ведется работа с персоналом, разрабатывается новое ресторанное меню, готовится к открытию паб, строится SPA-комплекс, который планируется запустить в эксплуатацию в будущем году.

Елена Рыжкова