Вершина модельной карьеры

У известной итальянской марки выходит новый мужской аромат. «Коммерсантъ Стиль» встретился в Москве с Мариано ди Вайо, моделью и актером, который стал лицом этого запуска.

Коротко о новом герое марки Dolce& Gabbana: Мариано ди Вайо родом из провинции Перуджа в регионе Умбрия, учился актерскому мастерству в Нью-Йоркской академии кино. Сейчас он успешный итальянский блогер (10 миллионов подписчиков тому подтверждение) и — лицо нового мужского аромата K by Dolce&Gabbana. Он ответил на наши вопросы:

— Вы в первый раз в Москве?

— Нет, был несколько раз до этого, пять лет назад. И хочу сказать, что город и люди сильно изменились,— вы стали все более открытыми и приветливыми. Мне нравится!

— Каково это, быть лицом аромата?

Мариано ди Вайо

— Вы знаете, когда я только начинал, работал моделью и жил в Нью-Йорке, мы с друзьями часто мечтали, как сложится наше будущее. И в нашей табели о рангах стать лицом аромата считалось высшим карьерным достижением. И вот я им стал, я невероятно счастлив и горд собой.

— Что вам нравится именно в этом аромате?

— Он цепляет с первой ноты. И это, как ни странно, перец, я его чувствую, и это мне нравится. Нестандартный аромат, я ношу его везде и всегда.

— А есть ли что-то, что может вам не понравиться в ароматах?

— Да, я очень не люблю цветочно-фруктовые ароматы, и когда слышишь только одну ноту — это слишком скучно.

— Что вас мотивирует и придает силы?

— Моя семья — у меня три сына (один родился меньше месяца назад), красавица-жена, чего еще желать? И я теперь пример для них, не могу ударить в грязь лицом, и это очень держит в тонусе, поверьте!