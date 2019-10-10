Белгородский губернатор предложил увеличить рождаемость освобождением от кредитов

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на проходившем в регионе форуме «Сообщество» предложил поддержать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) льготными кредитами вместо ипотеки, списывать их частями с увеличением количества детей и тем самым увеличить рождаемость. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам Евгения Савченко, не менее 70% россиян хотят жить в собственном доме, а не в многоквартирном, поэтому необходимы государственные меры поддержки ИЖС. «Одной из них, взамен стандартной ипотеки, может стать льготный кредит для семьи на сумму от 3-5 млн руб. сроком 10–25 лет под 0-5% годовых. Эти показатели должны варьироваться в зависимости от текущей демографической ситуации в том или ином регионе: если наблюдается убыль населения, то условия кредита становятся более удобными для желающих построить свой дом. При рождении (усыновлении) второго и последующих детей кредит списывается частями, при появлении четвертого ребенка семья освобождается от обязательств по выплатам кредита»,— сообщили в пресс-службе.

Таким образом, уверен Евгений Савченко, может произойти «существенный подъем рождаемости». «Если в течение десяти лет применять эту систему финансирования, строить по 500 тыс. индивидуальных жилых домов в год, рождаемость может дополнительно увеличиться на 1 млн детей в год. Всю инженерную инфраструктуру должны взять на себя ресурсообеспечивающие компании, а социальную инфраструктуру и дороги — государство»,— отметил губернатор. Кто должен взять на себя финансовую нагрузку по списанным кредитам, в пресс-службе облправительства не уточнили.

Александр Прытков