В Оренбурге банда из четырех экс-полицейских предстанет перед судом

Суд рассмотрит дело в отношении ОПГ из четырех бывших сотрудников УМВД России, обвиняемых в бандитизме в Оренбурге. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным ведомства, в период с февраля 2015 года по май 2018 года один из обвиняемых, используя служебное положение, создал ОПГ с еще тремя действующими сотрудниками внутренних дел. За три года участники группы вымогали денежные средства у семи местных жителей, угрожая незаконным привлечением к уголовной ответственности и незаконным проникновением в жилище. Отмечается, что для устрашения члены банды использовали табельное оружие.

В отношении участников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 3 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алена Смирнова