На ремонт воздушных линий в нескольких районах Кубани «Кубаньэнерго» выделила 61 млн рублей

В Юго-Западном филиале «Россети Кубань» капитально отремонтировано свыше 1 тыс. км воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ в Новороссийском, Анапском, Геленджикском, Абинском и Крымском районах Краснодарского края. На проведение данных мероприятий в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду направлено более 61 млн руб.

Энергетики заменили 61 км устаревшего провода на провод с большим диаметром сечения, что даст возможность повысить качество подаваемой электроэнергии, снизить ее технические потери. Произведена замена почти 770 опор и более 1,7 тыс. изоляторов, 1,8 тыс. устаревших ответвлений в домовладения общей протяженностью более 46 км.

Специалисты капитально отремонтировали 260 комплектных трансформаторных подстанций. Расчистили 200 га просек вдоль трасс – это необходимо, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падений деревьев и веток на провода.

Елена Рыжкова