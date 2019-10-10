Nanoasia и Кира Сорокина в честь Анфисы Чеховой создали в корейской лаборатории уникальный крем My Che

94 % представительниц прекрасной половины человечества с возрастом сталкиваются с признаками старения кожи лица и проблемами синяков, припухлости под глазами. Nanoasia и Кира Сорокина при поддержке знаменитой телеведущей Анфисы Чеховой создали уникальное средство для борьбы с ними. Разработки инновационного крема My Che длились без малого четыре года в одной из лучших косметологических лабораторий Сеула (Южная Корея). Результат превзошёл все ожидания! Крем для лица и области вокруг глаз My Che, который Кира посвятила Анфисе, по эффективности сопоставим с дорогостоящими омолаживающими процедурами, доступными ранее очень ограниченному кругу лиц в самых фешенебельных косметологических салонах. Его действенность подтвердили не только независимые лабораторные тесты, но и положительные отзывы сотен тысяч женщин и мужчин из России и Европы.



УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Наноазия и Кира Сорокина смогли сделать невозможное, возродив тысячелетние рецепты, которые считались утерянными. В состав крема были включены компоненты, которые не используются больше нигде в мире. Вот их неполный перечень:

экстракты столетних меристемальных стволовых клеток женьшеня и тиса;

трипептиды меди и пальмитола;

16 заменимых и незаменимых аминокислот, включая цистеиновую и триониновую;

трегалоза, несколько эфирных масел, сок центеллы азиатской, ряд других компонентов.

В составе косметологических средств только натуральные компоненты, действенность и безопасность которых подтверждены сертификатами соответствия и выводами профильных экспертов.

MY CHE: ОСТАВАТЬСЯ КРАСИВОЙ - ЭТО ПРОСТО!

Кира Сорокина принимала активное участие не только в составлении технического задания, но и в процессе разработки крема. Именно благодаря её стараниям и настойчивости средство приобрело беспрецедентные увлажняющие, иммуномоделирующие, регенерирующие и омолаживающие свойства. После его регулярного нанесения запускаются мощные внутриклеточные процессы восстановления, которые не просто останавливают старение кожи, но и обращают его вспять. Первые результаты появятся уже после недели использования крема, он наносится два раза в день.

Одной из первых крем получила Лера Кудрявцева из рук Киры, прямо в Сочи, во время "Новой Волны".

ПОЧЕМУ СТОИТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ MY CHE FACE CREAM

Если вы хотите выглядеть на все сто независимо от возраста, крем My Che Nanoasia от Киры Сорокиной - именно то, что вам нужно! И вот почему:

безукоризненное корейское качество;

только природные ингредиенты в составе;

фантастическая эффективность;

комплексное воздействие на все признаки старения кожи;

взвешенная стоимость.

Преимущества неоспоримы, остается только попробовать. Спасибо очаровательной создательнице.