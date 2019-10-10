Nanoasia и Кира Сорокина в честь Анфисы Чеховой создали в корейской лаборатории уникальный крем My Che

94 % представительниц прекрасной половины человечества с возрастом сталкиваются с признаками старения кожи лица и проблемами синяков, припухлости под глазами. Nanoasia и Кира Сорокина при поддержке знаменитой телеведущей Анфисы Чеховой создали уникальное средство для борьбы с ними. Разработки инновационного крема My Che длились без малого четыре года в одной из лучших косметологических лабораторий Сеула (Южная Корея). Результат превзошёл все ожидания! Крем для лица и области вокруг глаз My Che, который Кира посвятила Анфисе, по эффективности сопоставим с дорогостоящими омолаживающими процедурами, доступными ранее очень ограниченному кругу лиц в самых фешенебельных косметологических салонах. Его действенность подтвердили не только независимые лабораторные тесты, но и положительные отзывы сотен тысяч женщин и мужчин из России и Европы.
УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Наноазия и Кира Сорокина смогли сделать невозможное, возродив тысячелетние рецепты, которые считались утерянными. В состав крема были включены компоненты, которые не используются больше нигде в мире. Вот их неполный перечень:
В составе косметологических средств только натуральные компоненты, действенность и безопасность которых подтверждены сертификатами соответствия и выводами профильных экспертов.
MY CHE: ОСТАВАТЬСЯ КРАСИВОЙ - ЭТО ПРОСТО!
Кира Сорокина принимала активное участие не только в составлении технического задания, но и в процессе разработки крема. Именно благодаря её стараниям и настойчивости средство приобрело беспрецедентные увлажняющие, иммуномоделирующие, регенерирующие и омолаживающие свойства. После его регулярного нанесения запускаются мощные внутриклеточные процессы восстановления, которые не просто останавливают старение кожи, но и обращают его вспять. Первые результаты появятся уже после недели использования крема, он наносится два раза в день.
Одной из первых крем получила Лера Кудрявцева из рук Киры, прямо в Сочи, во время "Новой Волны".
ПОЧЕМУ СТОИТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ MY CHE FACE CREAM
Если вы хотите выглядеть на все сто независимо от возраста, крем My Che Nanoasia от Киры Сорокиной - именно то, что вам нужно! И вот почему:
Преимущества неоспоримы, остается только попробовать. Спасибо очаровательной создательнице.
По материалам https://nanoasia.ru/blog04_10