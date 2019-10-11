Ни хлеба, ни жилищ

Обманутые дольщики новосибирского ЖК «Новомарусино» планируют устроить бессрочную голодовку у здания правительства. Участники мероприятия хотят добиться возобновления работ по долгострою. Власти заявляют, что включат в программу финансирования достройки проблемных объектов только тех дольщиков, которые готовы к конструктивному диалогу. Конкурсный управляющий компании-застройщика «Новомарусино» отмечает, что желающих взяться за проблемный ЖК нет.

11 октября дольщики ЖК «Новомарусино» в Новосибирске планируют начать бессрочную голодовку с требованием достроить дома. Акция будет проходить у здания областного правительства, предполагается, что в ней примут участие 15–20 человек. Участники мероприятия будут в футболках с надписью-посланием властям: «Обманутые дольщики. Выдали разрешение — несите ответственность». Член инициативной группы Татьяна Жук отметила, что у здания люди будут находиться весь день. Дальше они продолжат голодовку на квартире у одного из обманутых дольщиков.

В «Новомарусино» планировалось возвести более 100 жилых домов разной этажности на площади 65 га. Одним из застройщиков ЖК стало ООО «Доступное жилье Новосибирск» (ДЖН). Первые шесть домов компания должна была сдать еще в 2016 году, однако они не построены до сих пор. «Застройщик встречался с нами только три раза. Единственное, на чем он настаивал, это на переносе сроков сдачи жилья»,— сказала Татьяна Жук. Без денег и квартир остались около 650 семей. В июне 2019 года фирму признали банкротом, и она предложила горожанам самим достроить оставшиеся дома. Компания принадлежит бывшему топ-менеджеру корпорации Ru-com и экс-председателю совета директоров ЗАО «Строитель» (другой обанкротившийся застройщик «Новомарусино») Вадиму Варвянскому. Отметим, что ДЖН попало в федеральную программу «Жилье для российской семьи», мэрия Новосибирска купила у застройщика более 100 квартир для расселения жильцов аварийных домов и малоимущих граждан.

Дольщики намерены требовать назначить персонально ответственных со стороны минстроя области и мэрии Новосибирска за срыв президентской программы, привлечь Вадима Варвянского к уголовной и субсидиарной ответственности, создать региональный фонд для завершения строительства долгостроев. Они намерены требовать письменного подтверждения сроков завершения строительства, размеров и порядков получения компенсационных выплат.

За день до проведения голодовки пресс-служба правительства анонсировала ряд новых механизмов «по решению проблем добросовестных обманутых дольщиков». Так, в рамках работы «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области» направлена заявка в правительство РФ и АО «Дом РФ» об участии в пилотной программе финансирования завершения строительства 18 проблемных объектов региона. По словам министра строительства Ивана Шмидта, в программу включены те объекты, «дольщики которых осуществляют конструктивное взаимодействие с органами власти и сами активно участвуют в достройке объектов».

По словам конкурсного управляющего ДЖН Александра Чернуся, кто и в какие сроки будет достраивать ЖК, пока неясно: «Состояние стройки такое, что очередь не выстраивается. Хотя к отдельным объектам, четырех­этажкам, компании проявляют осторожный интерес. Думаю, что со временем ситуация по ним разрешится в лучшую сторону». По его словам, сейчас ведутся переговоры с разными застройщиками, но «без конкретики». Он отметил, что «стоимость выполненных работ как минимум в два раза меньше вложенных денег дольщиков». «Куда делась разница — нужно разбираться»,— сказал Александр Чернусь.

Юлия Сасевич