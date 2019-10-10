В выходные в Свердловской области ожидаются мокрый снег и дождь

В Свердловской области ночью в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет облачная погода с прояснениями, ожидается до 5 градусов тепла, при прояснении — минус 3 градуса. Днем в регионе столбик термометра поднимется до плюс 13 градусов, ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с.

В Екатеринбурге синоптики ожидают заморозки до минус 2 градусов уже в пятницу ночью. Днем температура составит плюс 8-10 градусов, будет южный ветер 2-7 м/с. В выходные в городе ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь и юго-западный ветер 5-10 м/с. Днем термометр покажет плюс 9-11 градусов, ночью — плюс 3-5 градусов.