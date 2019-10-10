Forbes Life назвал Нижний Новгород самым перспективным городом России

Нижний Новгород возглавил рейтинг самых перспективных российских городов, составленный журналом Forbes Life.

На верхних строчках расположились также Санкт-Петербург и Казань.

В десятку наиболее перспективных городов также включены Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома и Иркутск. Составители рейтинга отмечают, что намеренно не стали оценивать Москву, которая в силу своего столичного статуса стоит особняком и не сопоставима с другими российскими городами.

За основу рейтинга были приняты изменения в качестве жизни населения и мероприятия в сфере культуры за последние десять лет. В числе конкретных критериев упоминаются инфраструктурные объекты, новые проекты и мероприятия.

Директор Нижегородского филиала ГЦСИ «Арсенал» Анна Гор считает, что сами фестивали и культурные инициативы важнее рейтингов, но главное – это новые возможности для нижегородцев и изменение сознания жителей города.

Вместе с тем, у нижегородцев есть вопросы, на которые в публикации Forbes Life нет ответов. Так, рейтинговые баллы Нижнему Новгороду принесли фестивали Alfa Future People и «Арт-Овраг». Составители рейтинга не уточняют в этой связи, оценивалась ли Нижегородская область вместе с Нижним Новгородом, поскольку оба названных события проводятся за пределами мегаполиса – в Большом Козино и Выксе соответственно.

Упомянут также фестиваль уличного искусства «Место», на который приезжают люди со всей страны, как считают составители рейтинга. Отмечаются пакгаузы и фабрика «Маяк» как удачные места для мероприятия, проект «Сад им.» и благоустроенный Щелоковский хутор, которые названы удачными кейсами по созданию новых пространств. Вместе с тем, на Щелоковском хуторе уже усилена охрана, поскольку объекты благоустройства страдают от актов вандализма.

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