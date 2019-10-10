Население Ростовской области перепишут с использованием цифровых технологий

В ходе всероссийской переписи населения 2020 года жители Ростовской области смогут самостоятельно предоставить данные для исследования через портал госуслуг. По прогнозу Федеральной службы госстатистики, новым инструментом воспользуется около 20% населения страны. Цифровые технологии будет применять и переписной персонал: сбор и обработку данных впервые проведут при помощи планшетов и практически без бумажных носителей, что позволит ускорить операции и минимизировать ошибки. Подготовку к исследованию в Ростовской области обсудили на первом заседании специально созданной комиссии под руководством замгубернатора Алексея Изотова.



Перепись населения в Ростовской области станет частью Всероссийской переписи населения 2020 года. Федеральное исследование проходит один раз в десять лет. Итоги ближайшей переписи войдут в состав Всемирной переписи 2020 года. В Ростовской области подготовку к исследованию курирует комиссия под председательством замгубернатора Алексея Изотова. В ее состав также вошли представители донских министерств и ведомств, которые будут принимать участие в реализации отдельных направлений в пределах своих компетенций.

«Получение качественных итогов переписи является первостепенной задачей, от решения которой во многом будет зависеть работа всех органов власти», - подчеркнул Алексей Изотов на заседании комиссии 8 октября.

По его словам, данные, которые будут получены при проведении переписи, не могут быть представлены другими административными источниками и являются основой для формирования всех стратегических документов развития. Они также будут использованы для мониторинга эффективности реализации нацпроектов, корректировки социально-демографической политики, бюджетного планирования.

Отличительной чертой грядущего исследования станет ее цифровой характер. По данным руководителя Ростовстата Марины Самойловой, весь переписной персонал в регионе – 7600 человек – будет опрашивать население с использованием планшетных компьютеров. Планируется, что это повысит качество собранных данных и оперативность обработки информации.

«Сама перепись пройдет комбинированным способом. Впервые в истории у граждан появится возможность переписаться самостоятельно через портал госуслуг, - пояснила Марина Самойлова. - Мы полагаем, что значительная часть жителей региона воспользуется новой возможностью».

По словам руководителя Ростовстата, в прошлом году в стране уже проводилась пробная перепись. Именно жители Ростовской области проявили наибольшую активность при участии в исследовании. «Самое большое количество людей воспользовалось новой возможностью именно на Дону. Всего цифровым способом переписалось свыше 98 тыс человек. В отдельных районах процент населения, проявившего активность, достигал 9%.

Руководитель Ростовстата уточнила, что, в среднем, в России в прошлом году переписалось через портал госуслуг около 1%; в Ростовской области - более 2%. По прогнозу Федеральной службы государственной статистики, в ходе переписи 2020 года доля жителей страны, предоставивших свои данные через портал госуслуг, составит около 20%.

В преддверии переписи также планируется создать цифровые картографические материалы. Для их формирования территориальные органы госстатистики занимались подготовкой списков жилых помещений, в которых будут находиться люди, которых переписчики опросят в ходе исследования. В Ростовской области обходы регистраторов проходил с 6 августа по 15 сентября. Всего в этой работе участвовало 1345 человек. Они прошли все улицы и переулки, выявили выведенные из эксплуатации дома, внесли новые дома в списки, уточнили предварительную численность проживающих. Кроме того, были собраны данные энергоснабжающих организаций, избиркома, а также УК, ТСЖ, ЖСК. На основании этих сведений будут созданы цифровые картографические материалы.

«Проектом федерального закона в бюджете Российской Федерации на 2020 год для Ростовской области предусмотрена субвенция на проведение переписи на сумму порядка 65,7 млн рублей, - уточнил Алексей Изотов. - В ближайшее время будут определены материальные и финансовые потребности для создания переписных участков, а также будет оказано содействие в формировании кадровых ресурсов».

Активные переписные мероприятия, по информации Ростовстата, начнутся в регионе в августе 2020 года.