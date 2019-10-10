10 октября, четверг
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Экс-директор мебельного магазина в Ставрополе заплатит 2 млн рублей семье травмированного шкафом ребенка

Бывшего директора мебельного магазина ОП ООО «Мебекс» Ирину Медведеву осудили на 2,5 года условно за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Суд установил, что в августе 2016 года в демонстрационном зале магазина на трехлетнего мальчика упал двухдверный шкаф, не закрепленный надлежащим образом. В результате  ребенок получил черепно-мозговую травму, контузию тяжелой степени, а также перелом основания черепа.

Суд также обязал подсудимую выплатить семье мальчика компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Мероприятия

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя