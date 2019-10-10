К 2024 году более половины граждан России должны быть вовлечены в занятия спортом Такой план огласил Владимир Путин, выступая в Нижнем Новгороде.

Качество жизни каждого человека, состояние его здоровья, физическая готовность к труду оказывают комплексное влияние на устойчивое социально-экономическое развитие и благополучие населения в целом.

Об этом говорил Президент России Владимир Путин, выступивший на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

Глава государства рассказал о планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины граждан России, и чтобы достичь этой цели руководство страны прилагает самые серьезные усилия.

Важнейшая роль в этой работе отводится российским регионам и муниципалитетам.

Напомним, что государственная программа развития физкультуры и спорта в Нижегородской области предусматривает, что доля нижегородцев, систематически занимающихся спортом, в 2019 году должна приближаться к 40 процентам от общего числа жителей региона в возрасте от 3 до 79 лет.

Напомним также, что согласно результатам социологического исследования, проведенного НИИ проблем социального управления 24 сентября, более 75% жителей региона заявляют, что занимаются физкультурой и спотом, но только 15,8% делают это регулярно.